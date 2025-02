Mercedes-Benz Classe C 2025 agora está sempre “online”: veja os preços Sedã tradicional será vendido em duas versões com sistema híbrido leve e potência de até 258 cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 10h36 ) twitter

Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz anunciou o lançamento do Classe C 2025 no Brasil. O sedã clássico agora está finalmente conectado à internet com novos serviços e conectividade. O Classe C será vendido nas versões C 200 AMG Line por R$ 384.900 e C 300 AMG Line com preço de R$ 445.900.

Mercedes-Benz/Divulgação

Visualmente, o Mercedes-Benz Classe C 2025, cuja geração é bem recente com apenas três anos, ganha mudanças pontuais. Agora o Classe C traz linhas esportivas com faróis no formato de gota, ampla grade frontal e rodas de 19 polegadas. Por dentro, conta com uma ampla central multimídia na vertical e um painel de instrumentos robusto. Além disso, ainda há ar-condicionado Thermotronic de 4 zonas, Head-Up Display, sistema de luzes ambientes, bancos em couro Nappa, sistema de som premium Burmester Surround 3D com 15 alto-falantes e 710 watts, sistema de chamada de emergência, sistema de diagnóstico remoto, sistema de atualização de software remotamente, dados de tráfego em tempo real, entre outras conectividades presente no sistema MBUX, como integração com Apple Music, Amazon Music, Spotify, entre outros.

Mercedes-Benz/Divulgação

O Mercedes-Benz Classe C tem a mesma mecânica com dois ajustes diferentes. Na versão 200 AMG Line tem motor de quatro cilindros em linha com sistema híbrido leve, que entrega até 204 cv. Já a versão C 300 AMG Line tem potência de 258 cv e o mesmo sistema híbrido de 48V que já foi chamado no passado de EQ Boost. A transmissão é automática de nove velocidades, batizada de 9G-Tronic.

Mercedes-Benz/Divulgação

Na configuração de entrada é possível fazer de zero a 100 km/h em apenas 7,3 segundos e atingir a máxima de 246 km/h. Já na versão topo de gama são 6 segundos para chegar aos 100 km/h e 250 km/h de velocidade final. As primeiras unidades serão entregues aos clientes em janeiro e o Classe C chega um pouco antes do anúncio do Audi A3, que irá trazer mudanças de visual e conectividade nas versões hatch e sedã do modelo premium.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.