Mercedes GLC e Classe C já recebem mudanças lá fora

A Mercedes começa a atualizar a linha do Classe C e também do SUV GLC. Há novidades visuais de grade e acabamentos mas principalmente novos sistemas de entretenimento com suporte multimídia, novos bancos e novas cores na linha 2025.

A maior novidade é o sistema de entretenimento MBUX de última geração com conexão 5G e aplicativos de terceira geração. A multimídia pode ser conectada a um novo aplicativo de celular que também dará acesso a jogos e streaming música entre outros aplicativos. Segundo a Mercedes, também foram aprimorados os comandos de voz para uma usabilidade mais simples.

Entre as novidades estão uma conectividade com inteligência artificial. Em dias frios o carro fica automaticamente ajustado com a temperatura mais quente enquanto o contrário também acontece inclusive com comandos pré ajustados de ajuste de teto solar, se houver e também resfriamento dos bancos.

Na Europa o Classe C parte de 47 mil euros na Alemanha, cerca de R$ 247 mil enquanto o SUV parte de 59 mil euros, cerca de R$ 259 mil em valores puramente convertidos.





