Mercedes desiste de tirar Classe A de linha na Europa Chefe de produção admite que alta demanda pode levar a uma revisão de preços Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/07/2025 - 18h02 (Atualizado em 22/07/2025 - 18h12 ) twitter

Mercedes-Benz Classe A Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz que já recuou nas metas de eletrificação total, agora deu mais um passo para responder aos clientes da marca. Antes confirmado, o fim do Classe A não deve acontecer nem tão cedo.

O chefe de produção Jorg Burzer disse ao site Autocar que a produção do Classe A está mantida, pois não há uma queda de demanda. A atual geração do Classe A está entrando em sua fase final de produção, com a Mercedes-Benz focando em modelos baseados na nova plataforma MMA. Porém, antes disso, ele pode receber mudanças e até uma nova geração dentro de dois anos.

RESUMO DA NOTÍCIA A Mercedes-Benz decidiu manter o Classe A na linha de produção na Europa.

A demanda pelo modelo continua alta, o que influenciou a decisão da montadora.

Uma atualização visual do Classe A está prevista, visando competir com BMW Série 1 e Audi A3.

As vendas do Classe A cresceram na Europa, apesar da escassez de modelos premium de entrada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Assim, o Classe A será mantido em produção, com uma leve atualização visual, para seguir competitivo e brigar com o BMW Série 1 e o Audi A3.

No último ano, as vendas do Classe A inclusive cresceram na Europa em meio a uma queda de oferta de modelos premium de entrada como hatches sedãs e até mesmo peruas.

