Novo Audi A3 estreia no Brasil em duas versões: veja os preços Hatch preserva motor 2.0 TSI e ganha o novo visual chegando em duas versões Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 19h59 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h47 )

Audi/Reprodução

A linha do novo Audi A3 chegou ao Brasil há alguns meses com a versão sedã. Agora a Audi libera as vendas da versão hatch que sempre teve mais força no mercado nacional. São duas versões com nomes já conhecidos com nove opções de cores e preços a partir de R$ 324 mil.

Audi/Reprodução

Na linha de design o novo Audi A3 hatch segue com a nova grade. A linha dianteira combina uma grade mais ampla em formato interno de colmeia e uma base maior onde está suporte da placa.

Audi/Reprodução

Nas dimensões o hatch é bem amplo com seus 4,35m de comprimento, 1,98m de largura, 1,39m de altura, e 2,63m de entre-eixos com porta malas de 380 litros peso de 1.490 kg.

O motor do Audi A3 2025 é o 2.0 TFSI com 204 cv de potência e 32,6 mkgf de torque e transmissão automática S tronic de sete marchas.

Audi/Reprodução

São basicamente duas versões: Performance com rodas aro 18 e pneus 225/40, ar automático com três zonas e bancos dianteiros elétricos. Essa versão já tem pacote S Line com som assinado pela Sony com 10 falantes, painel digital, teto em tecido preto e acabamentos metálicos presentes até nas pedaleiras.

Audi/Reprodução

A versão Performance Black tem bancos em microfibra, luzes ambiente e som assinado pela Sonos com 680w, faróis em matriz de LED e pisca dinâmico. Também pode ter o pacote Carbono com itens de acabamento neste material como capa de retrovisores, spoiler, películas decorativas nas soleiras e coluna C. Os preços partem de R$ 324,9 mil.

