Mini Cooper elétrico feito na China recebe nota máxima no Euro NCAP Modelo feito na mesma fábrica do Ora 03 é bem avaliado no critério mais exigente do NCAP Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/03/2025 - 15h00 (Atualizado em 09/03/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Euro NCAP/Reprodução

Após todos os testes realizados com o Mini Cooper E, o modelo de nova geração atingiu cinco estrelas, ou seja, a nota máxima em segurança nos padrões do Euro NCAP. Além da segurança passiva e ativa, se destacaram no teste os seguintes sistemas do modelo elétrico: a proteção para pedestres e ciclistas, sistemas de prevenção de acidentes e o novo tensionador no cinto de segurança pélvico. O Mini Cooper usa a plataforma do Ora 03 assim como o Aceman e é feito na China.

Euro NCAP/Reprodução

O modelo Mini alcançou índices de segurança máximos no segmento de compactos nas quatro principais categorias do Euro NCAP:

Proteção dos ocupantes adultos: 89%;

‌



Segurança infantil: 87%;

Sistemas de assistência à segurança: 79%;

‌



Proteção para pedestres: 77%.

Euro NCAP/Reprodução

O objetivo dos testes do Euro NCAP é aumentar continuamente a segurança dos veículos, reduzindo cada vez mais o risco de lesões tanto para os ocupantes quanto para outros usuários das vias.

‌



NOVO MINI ACEMAN: o que ele tem em comum com o Ora 03? VEJA O VÍDEO!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.