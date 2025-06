Mini revela John Cooper Works e Cabrio John Cooper Works no Festival Interlagos Modelo conversível tem preço a partir de R$ 355,9 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/06/2025 - 14h40 (Atualizado em 11/06/2025 - 14h40 ) twitter

Marcos Camargo Jr

A Mini apresentou os novos John Cooper Works e Cabrio John Cooper Works no Festival Interlagos. A versão sai a partir R$ 325.990 mil, já o conversível R$ 355.990.

Marcos Camargo Jr

Os modelos fazem uma homenagem ao piloto John Cooper Works e contam com visual esportivo. O interior traz a tradicional multimídia redonda com conexão com smartphones.

Marcos Camargo Jr

Sob o capô, ambos têm motor 2.0 de 231 cv e 380 Nm. Já o zero a 100 km/h com o cabrio é feito em 6,1 segundos. E a hatch em 6,4 km/l

