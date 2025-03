Mitsubishi confirma Outlander PHEV para o Brasil SUV de 7 lugares terá 304cv combinados com três motores; um a gasolina e outros dois elétricos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 23/03/2025 - 11h00 ) twitter

Mitsubishi/Reprodução

A Mitsubishi confirmou nesta semana que irá vender o Outlander híbrido plugin no mercado nacional. Ainda sem uma data precisa, o CEO da HPE Mauro Correia confirmou que o Outlander PHEV sera oferecido por aqui “em meados deste ano”.

Mitsubishi/Reprodução

Nas redes sociais Mauro Correia disse: “Em meados deste ano, o modelo que é o mais tecnológico e luxuoso da história da nossa marca, chega ao Brasil em sua versão híbrida plug-in. O modelo será o primeiro híbrido plug-in da Mitsubishi Motors no mercado brasileiro desde 2014, e marca o retorno da marca aos veículos eletrificados.

Mitsubishi/Reprodução

É uma alegria imensa compartilhar essa informação com todos e posso afirmar: este lançamento representará um grande marco na história da companhia no Brasil.”

Mitsubishi/Reprodução

Com o perfil de design “Dynamic Shield” que orienta o perfil da picape L200 e demais produtos da Mitsubishi. O Outlander PHEV compartilha a plataforma com o atual Nissan X-Trail, feito na plataforma CMF-CD da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mitsubishi/Reprodução

Embora o executivo não tenha dado mais detalhes já sabemos muito sobre o Outlander que inclusive foi renovado nos Estados Unidos onde a marca atravessa graves dificuldades com fechamento de concessionários. O motor é um 2,4 litros a gasolina de 134cv e 20kgfm de torque combinado com dois motores elétricos sendo um com 114cv e 26kgfm e outro de 134cv e 19,9kgfm com bateria de 22,7kwh capaz de rodar 86km no modo elétrico no ciclo WLTP. A potência combinada é de 302cv. A tração é do tipo integral lSuper All-Wheel Control (S-AWC).

Mitsubishi/Reprodução

Com a atualização recente o Outlander ganhou controles por aplicativo, painel com 12 e multimídia com 9,6 polegadas com espelhamento sem fio Android Auto e Apple CarPlay e sistema de som com 10 alto falantes.

