Mitsubishi revela novo SUV Destinator, que poderá chegar ao Brasil Modelo adota linhas inspiradas no Pajero, com proporções mais retas e perfil robusto Autos Carros|Marcos Camargo Jr 09/08/2025 - 17h00

Mitsubishi Destinator

A Mitsubishi apresentou na Indonésia o Destinator, novo SUV de sete lugares que será produzido no país asiático e terá presença em diversos mercados internacionais, incluindo América Latina. O modelo adota linhas inspiradas no Pajero, com proporções mais retas e perfil robusto.

Mitsubishi Destinator Mitsubishi/Divulgação

O design segue a linguagem “Gravitas & Dynamism”, combinando rodas de 18 polegadas, protetores inferiores dianteiro e traseiro e grade tridimensional. Na traseira, as lanternas em formato de “T” e o maior ângulo de saída reforçam a proposta de uso versátil.

Mitsubishi Destinator

A motorização é formada por um 1.5 turbo MIVEC de quatro cilindros, com intercooler a água e funcionamento em ciclo Atkinson, que entrega 163 cv e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática do tipo CVT. O SUV oferece cinco modos de condução que ajustam controle de tração, Active Yaw Control, assistência elétrica de direção e respostas do motor para diferentes condições de piso. A suspensão é McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira.

Mitsubishi Destinator

O interior traz três fileiras de assentos, teto solar panorâmico, iluminação ambiente, central multimídia de 12,3 polegadas, painel digital de 8 polegadas e sistema de áudio Yamaha Premium Dynamic Sound com oito alto-falantes. No pacote de assistência ao condutor, há controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, farol alto automático, aviso de partida do veículo à frente e câmera 360°.

Mitsubishi Destinator

Com vendas já iniciadas na Indonésia, o Mitsubishi Destinator também será comercializado em outros países do Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na África, no Sul da Ásia e na América Latina, o que abre possibilidade de lançamento futuro no Brasil.

