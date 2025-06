Neta está oficialmente em processo de falência, dizem chineses Dívidas chegam a R$ 8 bilhões e concessionários organizam protestos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/06/2025 - 14h30 (Atualizado em 24/06/2025 - 14h30 ) twitter

Apresentação dos modelos Neta Aya e Neta X e inauguração da primeira concessionária Neta do Brasil, no Rio de Janeiro ED DANESSI

Mesmo após um intento em recuperar a imagem da marca que confirma sua atuação no mercado brasileiro, a Neta está oficialmente em um processo de falência. Uma matéria divulgada hoje pela TV estatal CCTV confirmou que a Neta está enfrentando um processo de falência pedido por credores.

A dívida da Neta chega a 5,3 milhões de yuan, cerca de R$ 4 bilhões só com uma das empresas credoras. Estima-se que a dívida total supere os R$ 8 bilhões segundo outra matéria do site Bankgok Post.

Na semana passada um grupo de 20 concessionários foi até a sede da empresa em Tongxiang, na província de Zhejiang, exigindo providências para a rede de 300 pontos de venda. Os concessionários dizem que a crise de confiança está abalando as vendas o que está prejudicando por completo a atuação da Neta.

Os mesmos lojistas reclamam de ausência de suporte da empresa e dificuldade de cumprimento de prazos firmados em contratos.

