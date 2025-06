Nissan Frontier chinesa: veja porque é mais eficiente e potente do que a vendida no Brasil Zhengzhou Nissan Z9 traz até 429cv com tração 4X4 e tecnologias que a picape argentina não tem nem como opcional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 16/06/2025 - 11h00 ) twitter

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

No Salão de Shangai visitamos ao vivo a Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV, uma picape que tem chamado a atenção no mercado chinês pelas soluções que diga-se de passagem estão bem à frente daquelas oferecidas no modelo produzido na Argentina e vendido no Brasil. Confira os principais pontos

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

E de fato a única semelhança entre a Nissan Z9 e a “nossa” Frontier é a construção com chassi do tipo longarina. São 5,49m de comprimento e cabine dupla e caçamba de 1,52 metro e 3.30m de entre-eixos.

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

A picape Frontier não tem ainda um conjunto completo de pacote ADAS mas no caso da chinesa Z9 a tecnologia começa pelas telas de 10,25 polegadas e uma central multimídia de 12,8 polegadas. A Zhengzhou traz sistema completo de itens de segurança ativos como controle de crueiro adaptativo, frenagem automática, estacionamento automático entre outros.

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

Na motorização é que as diferenças ficam mais evidentes. A Frontier usa o conhecido motor 2,3 litros turbodiese de 190cv e 45,9kgfm de torque. Já a Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV tem duas opções com potência entre 322cv e 429cv que chega a 81kgfm de torque, mais que o o dobro dos números oferecidos pela picape argentina. Na Z9 é possível optar pela tração dianteira, traseira ou integral.

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

O conjunto hibrido da picape chinesa Z9 é garantido por motor 1.5 turbo e motor elétrico alimentado por bateria de 32,85 kWh, com 135 km, de acordo com o ciclo NEDC. O sistema de carga externa usa o cabo V2L montada na caçamba com até 6 kW capaz de alimentar eletrodomésticos em viagens.

Zhengzhou Nissan Z9 Zhengzhou/Divulgação

O preço no mercado chinês parte de 168 mil yuan, cerca de R$ 130 mil em valores convertidos. Claro que se a Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV, fosse vendida aqui só os custos de importação, transporte e nacionalização poderiam dobrar esse valor mas mesmo assim ela ainda ficaria mais em conta do que a Nissan Frontier turbodiesel vendida na América do Sul.

