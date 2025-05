Teste com a Nissan Frontier Pro4X: preço baixo compensa? Picape tem motor 2.3 biturbo diesel de até 190 cv e bom desempenho off-road mas faltam itens de série Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

A Nissan Frontier Pro4X está longe de ser uma best seller entre as picapes médias no Brasil. A picape que está se despedindo da Argentina para ser feita no México tem é carente de alguns equipamentos mas é oferecida com boa garantia e preço inferior às rivais. Nesse contexto o R7-Autos Carros fez um novo teste com a picape.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Há alguns anos a Frontier mantém o motor 2.3 litros biturbo a diesel de até 190 cv, que bom desempenho, enfrenta bem terrenos difíceis e entrega conforto próximo ao de um SUV médio.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

O R7-Autos-Carros avaliou a Nissan Frontier Pro4X por uma semana e pôde compreender a proposta dessa versão topo de linha, que exibe elementos visuais mais aventureiros, como os faróis de LED com quatro projetores, que conferem modernidade ao conjunto. O preço fica em torno de R$ 315.690 mas na rede é possível encontrá-la por R$ 275,9 mil.

Dimensões

Embora transmita a impressão de ter crescido, a Frontier mantém medidas semelhantes às das demais picapes médias do mercado: 5,26 metros de comprimento, 1,87 metro de largura, 1,85 metro de altura e 3,15 metros de entre-eixos. A caçamba comporta até 1.043 kg.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Motorização robusta

Seguindo o velho ditado “em time que está ganhando não se mexe”, a Nissan mantém na Frontier Pro4X o motor 2.3 biturbo a diesel, que gera 190 cv e 45,9 kgfm de torque, associado à transmissão automática de sete marchas. Vale lembrar que a picape, que no passado ironizava as rivais como “pôneis malditos”, hoje não supera em potência modelos como S10, Ranger, L200 e Hilux, que ultrapassam os 200 cv. A estratégia atual da marca japonesa é reforçar a confiabilidade mecânica, e não mais destacar a potência.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Além disso, a Frontier passou a contar com bloqueio eletrônico do diferencial e adota o Sistema Redutor Catalítico (SCR), utilizando Arla 32, para atender ao Proconve L7.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Assim, tanto no asfalto quanto fora dele, a performance segue consistente. Embora não figure entre as mais potentes, o torque é satisfatório e oferece respostas ágeis, mas as acelerações geram bastante ruído na cabine, remetendo à condução de um caminhão — algo que também incomoda nas retomadas. Em velocidade de cruzeiro, entretanto, a picape é silenciosa e confortável, com uma pegada semelhante à de um SUV.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Há um certo retardo na resposta entre motor e câmbio, especialmente em baixas velocidades, mas que desaparece acima dos 80 km/h. A Frontier ainda oferece seletor de modos de condução, incluindo a opção off-road, que só funciona com a tração 4x4 ativada. No uso diário, destaca-se o modo standard, com condução mais leve. Já no fora de estrada, há maior controle, enquanto no modo tow (reboque), o foco é priorizar o torque nas trocas de marcha. Durante a avaliação, o consumo foi de 8,5 km/l na cidade e 11 km/l na estrada, números competitivos em relação às adversárias.

Conforto de SUV

A Nissan Frontier impressiona pelo conforto proporcionado, muito graças à suspensão traseira com molas helicoidais. Isso favorece uma condução mais próxima à de um carro de passeio, tornando-a adequada tanto para uso familiar quanto para viagens. Quem pretende utilizá-la para trabalho também se beneficiará, pois o conforto reduz o cansaço em longos trajetos.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

No fora de estrada, a picape também se destaca, com ângulos de ataque de 31,6º, de saída de 25,7º e vão livre de 25,2 cm. Vem equipada com pneus 255/65 R17 All Terrain, enquanto o bloqueio do diferencial melhora a tração em terrenos com lama ou terra, suavizando os impactos comuns a outras picapes. Por outro lado, a direção hidráulica contribui para um volante mais pesado, especialmente em manobras fora de estrada.

Equipamentos

A Frontier oferece diversos sistemas de segurança, além dos itens obrigatórios. Entre eles: Alerta Avançado de Colisão Frontal (PFCW), Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Alerta de Atenção do Motorista (DAA), Assistente de Altura e Intensidade dos Faróis (HBA), Alerta de Ponto Cego (BSW), Assistente de Ponto Cego (BSI), Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), câmera com visão 360° e Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA). Porém, faltam alguns recursos presentes nas concorrentes, como controle de cruzeiro adaptativo, detecção de pedestres e frenagem automática.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

No quesito tecnologia, a Frontier possui painel de instrumentos parcialmente digital, misturando elementos analógicos. Poderia, no entanto, contar com um painel 100% digital, especialmente nesta versão Pro4X. A central multimídia é ampla, com conectividade via Apple CarPlay e Android Auto (ainda com fio), mas não possui sistema de navegação por GPS integrado — uma limitação relevante para quem trafega em locais sem sinal de celular.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Outro ponto que poderia melhorar é a qualidade da tela e da câmera de ré, que deixam a desejar. A lista de equipamentos inclui ainda ar-condicionado digital de duas zonas, teto solar, santantônio, entre outros itens.

Boa proposta, mas com preço elevado

Desde a renovação da Frontier em 2022, o mercado de picapes médias ficou ainda mais competitivo. A Fiat, por exemplo, lançou a Titano, equipada com motor 2.2 turbodiesel de 180 cv e 40,8 mkgf, que será produzida na Argentina com mais potência, chegando à faixa dos 200 cv. Além disso, oferece um preço competitivo, partindo de R$ 259,9 mil na versão Ranch.

Marcos Camargo Jr. 26.05.2025

Outra novidade é a JAC Hunter, com motor 2.0 turbodiesel de 191 cv e 46,9 kgfm, combinada com câmbio automático de oito marchas da ZF. O modelo chinês possui painel digital de 7″, central multimídia de 13″ com Android Auto e Apple CarPlay, bancos dianteiros com ajuste elétrico e teto solar, com preço de R$ 249,9 mil. Já a Chevrolet S10 High Country, vendida por R$ 323.490, manteve o motor 2.8 turbodiesel de 207 cv e 52 kgfm, com transmissão automática de oito velocidades. A picape oferece ainda multimídia com Wi-Fi embarcado e bom pacote de conectividade.

Nissan/Divulgação

Entre as opções mais caras está a Ford Ranger, com motor V6 diesel de 250 cv, a partir de R$ 303.900. A líder do segmento, Toyota Hilux, na versão topo SRX Plus AT, custa R$ 353.290, com motor de 204 cv.

Nissan Frontier ganhou a versão Pro-4X

Nesse contexto, a Nissan Frontier Pro4X se posiciona bem, com bons recursos e mecânica confiável, mas sem oferecer a mesma lista de equipamentos das rivais S10, Ranger e Hilux. Entretanto, enfrenta diretamente a Fiat Titano, sendo mais confortável e refinada, além de apresentar melhor qualidade construtiva que a JAC Hunter. Seu preço, em torno de R$ 315 mil, não chega a ser exorbitante. Embora algumas rivais sejam mais acessíveis, a Frontier Pro4X justifica seu valor pelo equilíbrio entre desempenho, conforto e confiabilidade.

