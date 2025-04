Nova Nissan Frontier híbrida plugin mira BYD Shark Feita com os chineses, nova picape híbrida será diferente da próxima geração com motor diesel Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nissan/Divulgação

A Nissan usou o Salão de Xangai para exibir a nova Frontier Pro, que na verdade é uma nova geração de um produto tradicional feita em parceria com a gigante Dongfeng. Mas qual a ideia dessa nova picape?

Nissan/Divulgação

Primeiro vale a pena explicar: a Nissan está trabalhando em uma nova geração da Frontier que agora será feita apenas no México e não mais na Argentina. A nova picape híbrida é chinesa e tem o DNA Dongfeng Z9 e por hora só o Japão irá receber esse produto mas os executivos admitem que a perspectiva é de um modelo global.

Nissan/Divulgação

Apesar do desenho “quadrado” e logotipo iluminado a ficha técnica da Frontier Pro indica 5,52 m de comprimento, 1,96 m de largura, 1,95 m de altura e entre-eixos de 3,30 m. Com peso de 2.500 e combinado com motor híbrido.

Nissan/Divulgação

Esse propulsor combina o 1.5 turbo a gasolina combinado com elétrico que somam 415 cv e 81,57 kgfm e tem consumo médio de 14,9km/l. Ainda é muito cedo para confirmar a Frontier Pro pois ela acaba de ser mostrada. Mas a Nissan reforçou o perfil global da picape que também aponta o futuro da marca que mais do que nunca precisa de novidades para sobreviver.

‌



FRONTIER USADA? Veja estas dicas antes de comprar: problemas, falhas, motor, consumo e muito mais. VEJA O VÍDEO!

‌



Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.