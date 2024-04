Nissan vai lançar 30 novos modelos até 2026

Alto contraste

A Nissan confirmou, em uma apresentação conduzida pelo CEO Global Makoto Uchida, que lançará 30 novos modelos nos próximos três anos. Segundo a fabricante japonesa, até 2026, 60% dos carros a combustão serão reformulados, contribuindo para o aumento das vendas em 1 milhão de unidades por ano.

Ainda sem detalhar muito sobre os produtos, Uchida confirmou que os custos dos carros elétricos serão reduzidos em 30%, visando tornar a marca mais competitiva.

No vídeo apresentado pelo CEO global, é evidente que a Nissan realizará atualizações visuais nos veículos, incluindo uma nova assinatura de LED. A única informação de produto que ficou clara é que o Leaf será atualizado com base na próxima geração do Micra, que por sua vez é construído sobre a plataforma do Renault R5.

A Nissan também planeja lançar novos SUVs com diferentes perfis, bem como uma nova picape média que será híbrida. Além disso, há novidades previstas para a linha do Qashqai europeu, a minivan Elgrand e atualizações para o Skyline.

O Brasil não foi mencionado na estratégia de crescimento, no entanto, a Nissan já confirmou o lançamento de 8 novos modelos na China, sete nos EUA e Canadá, seis na Europa, cinco no Japão, cinco no Oriente Médio, três na África e dois na Oceania.

A Nissan denomina essa estratégia como "O Arco", e segundo Uchida: "O plano Arco é a nossa direção para o futuro. Ele ilustra nossa progressão contínua e nossa capacidade de navegar em um mercado com condições em constante mudança.

Diante de um mercado extremamente volátil, a Nissan está tomando ações decisivas, guiada pelo novo plano de reforçar a sustentabilidade através do crescimento e da lucratividade", afirmou o CEO.