Nivus GTS ou Pulse Abarth: qual esportivo tem melhor desempenho? Entra em cena o motor 1.4 TSI de 150cv e 25kgfm de torque do Nivus diante do 1.3 turbo T270 com 185cv do Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 )

Montagem - Marcos Camargo Jr. 05.05.2025

No segmento dos veículos esportivos nacionais, duas opções vão se destacar nos próximos meses e travar uma batalha pela atenção do consumidor. Trata-se do recém-lançado Volkswagen Nivus GTS diante do já conhecido Fiat Pulse Abarth.

Entra em cena o motor 1.4 TSI de 150cv e 25kgfm de torque do Nivus diante do 1.3 turbo T270 com 185cv e 27kgfm de torque da linha Fiat. Qual dos dois esportivos terá melhor desempenho?

Visual

No âmbito destes dois esportivos podemos dizer que as duas escolas seguem perfis diferentes. No Volkswagen, o predomínio das linhas retas lançam mão dos mesmos recursos de design que já conhecemos dos veículos da marca.

Já no Fiat, a alma italiana fica evidente na versão Abarth. As rodas pretas, adesivos e outros detalhes chamam mais a atenção para o esportivo. É questão de gosto.

Ficha técnica

A briga é boa. O Nivus GTS tem motor 1.4 250TSI de 150cv e 25kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas. Faz o 0-100 km/h, em 8,4 segundos e velocidade final de 200 km/h. A relação peso potência é de 8,44kg/cv.

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Já no Fiat Pulse Abarth o motor é o 1.3 T270 de 185cv e 27kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas. E empolga. Faz o 0 a 100 km/h em 7,6s e chega a até 220 km/h de velocidade máxima. A relação peso potência é de 7,0kg/cv.

Fiat Pulse Abarth traz volante com costuras costuras em vermelho - Fiat/Divugalção

Nos dois veículos vale ressaltar que há uma formulação específica de suspensão. No Fiat pulse a calibração é um pouco mais endurecida na versão esportiva e o mesmo ocorre com o Nivus. Ambos são mais instáveis em curvas e entregam a potência um pouco mais rápido do que as versões civis.

Entrega de equipamentos específicos

O Nivus tem detalhes interessantes de um esportivo e incorpora bancos em couro de duas cores, molduras esportivas nas saídas de ar, emblemas GTS nas portas e também dianteira e traseira do carro e volante especial com base reta, além das pedaleiras em inox. O Nivus tem seis airbags e foi bem avaliado nos testes do Latin NCAP.

Pulse Abarth tem motor 1.3 turbo de 185cv

O Pulse Abarth também traz o mesmo pacote esportivo com volante revestido em couro especial e detalhes com emblema do escorpião. A vantagem é ter freio eletrônico auto hold que é um diferencial já que ambos têm painel digital e multimídia de 10 polegada com conexão sem fio. O Pulse tem 4 Airbags e teve nota mediana nos testes de colisão.

Marcos Camargo Jr. 04.05.2025

Conclusão

Tendo em vista que os dois produtos são fiéis às receitas alemã e italiana, o Nivus GTS e o Pulse Abarth trazem uma boa lista de diferenciais diante das versões não esportivas.

Aliás, podemos chamá-las verdadeiramente de esportivas, uma vez que ambos trocam o motor comum por uma formulação mais apimentada e os dois trazem também mudanças na suspensão.

No entanto, a ficha técnica entrega que o Fiat é mais potente, mais rápido e acelera muito mais do que o Nivus GTS que contrapartida tem um visual esportivo mais novo, pois acaba de ser lançado e traz boas referências em itens de segurança.

Preço

Pulse Abarth: R$ 171.990.

Nivus GTS: R$ 174.990.

