Nova S10 terá painel digital, novo visual e motor turbodiesel

Perfil da nova picape com nova grade, farois, rodas e visual externo que apesar de diferente é um facelift da atual S10 Perfil da nova picape com nova grade, farois, rodas e visual externo que apesar de diferente é um facelift da atual S10 (Chevrolet Divulgação)

Ao revelar as primeiras imagens oficiais da nova S10, a Chevrolet também revelou pela primeira vez algumas informações sobre a nova picape que ganhará mais conteúdo, visual arrojado e novidades em "mecânica", sem especificar exatamente o que vem por aí.

Dianteira parece mais elevada sem moldura na grade que foi ampliada e os farois reduzidos Dianteira parece mais elevada sem moldura na grade que foi ampliada e os farois reduzidos (Chevrolet Divulgação)

No visual é possível comprovar que a inspiração visual veio da picape Colorado. No entanto, não se trata de uma nova geração e sim de um facelift completo. Os farois são mais afilados, a grade ampliada e o perfil mais esportivo.

Novo painel tem inspiração na Silverado com painel digital e multimídia horizontal com novo grafismo Novo painel tem inspiração na Silverado com painel digital e multimídia horizontal com novo grafismo (Chevrolet Divlgação)

Segundo a GM a nova S10 terá “novidades importantes em design, conectividade e mecânica, qualidades que reforçam seu diferencial”. O motor turbodiesel receberá novidades, adiantou a marca, sem especificar o que muda na linha 2025 da S10. A estreia vai ocorrer na ExpoLondrina que será realizada na próxima semana no Paraná.

Traseira terá poucas mudanças além da estampa da tampa de caçamba e parachoques Traseira terá poucas mudanças além da estampa da tampa de caçamba e parachoques (Chevrolet Divulgação)

“A Nova S10 chega como a mais inovadora da sua categoria. Tudo isso com a chancela da marca Chevrolet, líder global no desenvolvimento de picapes. Nosso propósito foi criar um produto que extrapolasse as necessidades dos nossos clientes e que pudesse também surpreender todo o mercado”, diz Rafael Santos, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Marketing da GM América do Sul.