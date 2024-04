Chevrolet confirma que nova Spin terá itens inéditos de segurança

Alto contraste

A nova Spin 2025 A nova Spin 2025 (Chevrolet Divulgação)

A poucos dias do lançamento, a Chevrolet divulgou quase todas as informações sobre a nova Spin 2025. Ela apresentará um novo visual mais alinhado com os produtos da GM vendidos fora do Brasil. Apesar de manter o motor 1.8 litro anterior, a GM promete novos conteúdos, maior conectividade e até mudanças estruturais.

O R7-Autos Carros já havia adiantado boa parte dessas mudanças em uma matéria exclusiva.

(Chevrolet Divulgação)

O estilo da Spin 2025 seguirá o design dos novos produtos da GM, como o Equinox, que está prestes a ser lançado nos Estados Unidos. Haverá mudanças nos faróis, grade, molduras e um visual que sugere mais robustez.

Novos farois seguem o padrão de produtos atuais da GM que não são vendidos por aqui Novos farois seguem o padrão de produtos atuais da GM que não são vendidos por aqui (Chevrolet Divulgação)

Internamente, a Chevrolet Spin 2025 apresentará mais novidades, como o aguardado painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia com sistema Chevrolet MyLink de nova geração. Esse sistema permite conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, além de oferecer conectividade com OnStar, Wi-Fi nativo e entradas USB dos tipos A e C.

A multimídia também inclui o sistema Chevy Link, que permite a projeção de aplicativos de streaming, como Instagram, YouTube, Netflix e Uber Drive, na tela. No entanto, a GM não divulgou mais detalhes sobre as mudanças na nova geração da multimídia.

Painel da nova Spin com dupla tela e estreia do painel digital que não está no Tracker, Onix ou Montana Painel da nova Spin com dupla tela e estreia do painel digital que não está no Tracker, Onix ou Montana (Chevrolet Divlgação)

Segurança a bordo

A Spin 2025 também introduzirá itens inéditos de segurança, como alerta de colisão frontal, sistema de frenagem automática e indicador de distância em relação ao carro à frente (diferente do ACC que mantém o controle de distância), além de alerta de ponto cego. Estes são recursos que a GM ainda não oferece em veículos como Montana, Tracker ou Onix.

(Chevrolet Divulgação)

A Chevrolet Spin 2025 virá equipada com uma gama abrangente de recursos de segurança, incluindo airbags frontais, laterais e de cortina, alerta de não afivelamento dos cintos de segurança, faróis e lanternas Full LED, assistência de frenagem de urgência, ISOFIX, freios antibloqueio (ABS), controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em aclive.

Além disso, a Spin 2025 contará com comodidades modernas, como ar-condicionado digital automático com saídas para o banco traseiro, partida do motor por botão, controlador de limite de velocidade, controle de cruzeiro, direção elétrica progressiva, sensor de chuva com ajuste automático, câmera de ré digital, sensor de estacionamento traseiro, entre outros equipamentos.

Spin 2025 chegará em três versões mantendo os cinco e sete lugares Spin 2025 chegará em três versões mantendo os cinco e sete lugares (Chevrolet Divulgação)

Motor antigo mas repaginado

A GM confirmou oficialmente que vai manter o motor 1.8 litro flex da geração SPE/4 ECO, que entrega até 111 cv com torque de 17,7 kgfm. De acordo com a fabricante, esse motor passará a adotar um novo módulo de gerenciamento eletrônico, com o dobro da capacidade de processamento em comparação com o Tracker. A própria marca afirma que essa atualização pode resultar em uma economia de combustível de até 11%.

Spin já vem sendo enviado aos concessionários Spin já vem sendo enviado aos concessionários (Chevrolet Divlgação)

Consumo da nova Spin é divulgado

De acordo com a fabricante, a Chevrolet Spin 2025 pode alcançar uma média de consumo de 13,4 km/l na estrada e 10,5 km/l na cidade utilizando gasolina. Quando abastecida com etanol, o consumo é de aproximadamente 9,3 km/l na rodovia e 7,3 km/l no trecho urbano. Além disso, o modelo possui dimensões de 4,42 metros de comprimento, pesa 1,2 toneladas e oferece uma capacidade de carga de mais de 500 kg.

O lançamento da Chevrolet Spin 2025 está marcado para a próxima semana, e o R7-Autos Carros estará presente para conferir de perto todas as novidades.