Audi confirma novo RS3 com 400cv no Brasil Novidade estreia em duas versões com lendário motor de cinco cilindros 2,5 litros Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h55 )

A Audi confirmou a estreia do novo RS3 no Brasil, versão esportiva do compacto que estreou por aqui em 2011. Campeão de Nurburging, o Audi RS3 ganhou 5s no circuito em relação a geração anterior com motor 2.5 cinco cilindros de 400cv.

O motor do novo Audi RS3 que já está na linha 2026 é o 2.5 turbo cinco cilindros a gasolina com 400cv e 50kgfm de torque com câmbio S-tronic de sete velocidades e tração integral Quattro.

Entre as mudanças estão um novo diferencial traseiro esportivo que joga até 100% da força para o eixo traseiro. Ele substitui o anterior e traz novidades como amortecedores adaptativos rebaixado em 10mm com cambagem negativa na dianteira para melhorar o equilíbrio lateral, escapamento esportivo RS com flaps nas ponteiras. “A construção do escapamento que é opcional na Europa é de série no Brasil acentua o ronco esportivo”, diz Tatini

Faróis e lanternas são em LED com setas dinâmicas, o interior traz volante exclusivo RS com botões de modos de condução e revestimentos adicionais nas portas. O carro tem teto solar e pacote RS Design além de itens como tapetes e acabamentos exclusivos.

Na ficha técnica o RS3 tem bitola dianteira mais larga em 35mm e mantendo as demais dimensões. O carro tem o Audi Drive Select com controles de modos de condução adicionado dos modos “RS Performance” e “RS Individual” alem de um modo “RS Torque Rear”. O RS3 tem headup display, virtual cockpit

São duas versões: sedan e Sedan Track que traz detalhes de acabamento em carbono, rodas diamantadas e pinças vermelhas enquanto no Track as pinças são azuis e freio de cerâmica. Os bancos do sedan são em dinâmica e no Track são em dinâmica com adicionais de carbono e os bancos nessa versão podem ter banco concha e costuras verdes ou vermelhas ao gosto do cliente. Há oito cores para escolher incluindo amarelo, azul, cinza, entre outras.

O Audi RS3 estreia por R$ 659,9 mil na versão sedan e R$ 714,9 mil na versão sedan Track.

