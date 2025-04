Nova geração do Hyundai Palisade ganha motor híbrido nos EUA SUV evolui na motorização para reduzir emissões e deve estrear no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/04/2025 - 15h16 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h16 ) twitter

Depois de um certo atraso no lançamento do Palisade no Brasil, a Hyundai já apresentou a nova geração do SUV grande durante o Salão Internacional do Automóvel de Nova York realizado nesta semana. O SUV de três fileiras estreia com novo design externo e interno, plataforma melhorada e mais espaço interno. O SUV também recebe um inédito sistema híbrido mas não abre mão do V6 a gasolina.

Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

Visualmente, a nova geração do Palisade adota luzes diurnas verticais em LED na dianteira, junto de uma grade frontal com fluxo de ar ativo. A traseira também traz o padrão vertical recortado das lanternas, que são em LED.

Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

Nas dimensões, a distância entre-eixos aumentou 6,9 cm enquanto o comprimento cresceu 6,35 cm em relação a geração anterior.

Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

No interior, o painel possui duas telas curvas de 12,3 polegadas cada, uma para as informações para o motorista e outra para a central multimídia, que possui suporte a Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema de som é da Bose com 14 alto-falantes.

‌



Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

O novo Palisade também traz novos recursos de segurança, como a câmera de bordo com duas lentes, que permite gravações durante a condução e também em repouso, sendo acionada por sensores de movimento. As imagens podem ser acessadas pela tela central ou extraídas via cartão MicroSD. O modelo também conta com atualizações remotas via OTA.

Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

Sob o capô, agora o Palisade oferece duas opções de motorização. A versão a combustão traz um novo motor V6 de 3.5 litros com 287 cv e 35,9 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de oito marchas. A inédita versão híbrida combina um motor quatro cilindros de 2.5 litros turbo a gasolina com dois motores elétricos integrados à transmissão automática de seis marchas, entregando potência combinada de até 329 cv e torque de 46,8 kgfm. A versão híbrida promete autonomia de até 995 km e consumo superior a 12,7 km/l.

‌



A tração integral HTRAC, que possui uma embreagem eletrônica com controle ativo de torque entre os eixos dianteiro e traseiro, também foi atualizada, recebendo os novos modos Mud, Sand e Snow, que se somam aos modos Normal, Sport e Smart. O chassi do Palisade utiliza aços de alta resistência, que aumentam a rigidez e segurança em caso de colisões. Além dos assistentes de condução, estão presentes dez airbags.

Novo Hyundai Palisade revelado nos Estados Unidos (Divulgação)

‌



O novo Hyundai Palisade será produzido em Ulsan, na Coreia do Sul. As versões a combustão começarão a ser vendidas a partir do segundo semestre desse ano, enquanto as híbridas estreiam no último trimestre de 2025 nos EUA. No Brasil, o Palisade atualmente é vendido em versão única Signature, com preço tabelado de R$ 479.990 e equipado com motor 3.8 V6 Lambda II de 295 cv e 36,2 kgfm, atrelado a um câmbio automático de oito marchas e tração integral HTRAC.

Ainda é cedo para dizer se o Palisade também será lançado no Brasil mas tudo indica que sim. Como a produção está centrada na Coreia como único ponto, em breve os próximos lotes também devem ser enviados em parcela bem menor para o Brasil. Por aqui o Palisade é anunciado pela Hyundai por R$ 450 mil.

