Novo BYD Dolphin fica mais barato e mais equipado que o anterior Elétrico compacto ganha sistema de condução autônoma de segunda geração Di Pilot 100 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/03/2025 - 09h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 09h00 )

CarNewsChina/Reprodução

Lançado na China há quatro anos, o BYD Dolphin é um dos elétricos mais vendidos no mundo. No Brasil, ele chegou em junho de 2023 e também foi alçado a esse posto. E agora a BYD renova o Dolphin que recebe um novo desenho, lista mais completa de equipamentos e condução semi autônoma e os preços foram reduzidos nas versões mais completas. Mas o que muda?

Lançamento e novidades

O novo BYD Dolphin foi registrado em dezembro do ano passado. No final de fevereiro, a BYD anunciou que o veículo receberia o mais recente sistema de assistência à condução God’s Eye C (DiPilot 100). A vendas começaram no país nesta semana e as primeiras unidades já chegaram às concessionárias.

‌



CarNewsChina/Reprodução

Design atualizado

O facelift do BYD Dolphin trouxe um novo design frontal, com faróis maiores, uma entrada de ar trapezoidal ampliada e um para-choque mais esportivo. As linhas estão mais próximas de lançamentos recentes como o Yuan Pro elétrico. Além disso, o modelo agora conta com maçanetas embutidas, substituindo as retráteis da versão anterior. Na traseira, a atualização incluiu um novo conjunto de lanternas com o emblema da BYD integrado, substituindo a inscrição “Build Your Dreams” que está deixando de ser usada gradativamente nos veículos da marca.

‌



CarNewsChina/Reprodução

O novo BYD Dolphin parece maior que seu antecessor chinês. Suas dimensões são 4.280 mm de comprimento (é 16cm mais longo que o atual), 1.770 mm de largura e 1.570 mm de altura (mesma medida), com uma distância entre eixos de 2.700 mm (sem mudanças). As rodas são aro 16 ou 17 conforme a versão.

‌



Interior renovado e novas tecnologias

O interior do novo BYD Dolphin recebeu mais novidades como um novo volante de três raios com o seletor de marchas posicionado atrás e não mais no console central. O painel de instrumentos agora tem uma tela LCD de 8,8 polegadas, enquanto a central multimídia traz uma tela de 12,8 polegadas e um sistema de seis alto-falantes. O console central foi redesenhado com menos botões físicos e parece maior. Outra novidade é o carregador sem fio de 50 W, item que estava disponível em modelos maiores e mais caros da BYD.

CarNewsChina/Reprodução

Sistema de assistência à condução DiPilot 100

Um dos principais destaques do novo Dolphin é o sistema de assistência God’s Eye C (DiPilot 100), que inclui um conjunto de três câmeras e um radar com várias melhorias em relação ao anterior que era oferecido na versão Plus. O novo sistema traz uma solução para dirigir de forma autônoma em rodovias, o chamado Navigation On Autopilot (NOA), com 10 cenários de uso diferentes. No futuro, a BYD promete uma atualização que adicionará a função NOA para condução urbana. Vale lembrar que recentemente a BYD anunciou essa nova geração de condução autônoma até mesmo para seus carros de entrada.

CarNewsChina/Reprodução

Motor do novo BYD Dolphin

O hatch elétrico está disponível com três configurações de motorização com pequenas mudanças. O Dolphin GS de 94cv tem bateria de 45kwh e agora rende 420km no ciclo CLTC chinês, há uma nova versão intermediária de 174cv e autonomia de 410km e a versão Plus segue com 201cv e bateria de 60kwh com autonomia de 520km.

CarNewsChina/Reprodução

Preços do novo BYD Dolphin

O BYD Dolphin reestilizado chegou ao mercado chinês com três versões de acabamento, mantendo a versão de entrada pelo mesmo preço do modelo anterior: US$ 13,7 mil ou R$ 80 mil em valores convertidos (aqui ele custa R$ 159 mil na versão de entrada GS). Já a versão topo de linha ficou 4.000 yuans (cerca de 550 dólares) mais barata do que a do modelo 2024 e sai por US$ 17,3 mil ou R$ 102 mil sempre considerando valores convertidos.

Ainda é cedo para dizer se o BYD Dolphin será lançado por aqui mas isso não deve demorar a acontecer. O Dolphin faz sucesso no Brasil e a BYD trabalha sempre com um portfólio alinhado ao que existe em outros mercados.

