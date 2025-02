BYD Dolphin e Yuan Pro serão híbridos e Denza fica para o segundo semestre Meta é de vender perto das 170 mil unidades no mercado nacional este ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 09h03 ) twitter

A BYD vem alçando voos mais altos no mercado brasileiro e já traçou três metas importantes para esse ano. O R7-Autos Carros apurou com fontes da própria marca e também ligados aos revendedores que a BYD deve lançar o Dolphin e Yuan Pro ainda este ano, a Denza ficará para o segundo semestre e a meta é de vender perto das 170 mil unidades no mercado nacional em 2025.

O Dolphin e o Yuan Pro serão modelos híbridos flex em uma solução inédita. Por aqui a aceitação dos híbridos é bem maior, porém a BYD não tem uma solução para os veículos compactos que dominam boa parte das vendas. Assim, para avançar sobre o domínio dos SUVs compactos como Hyundai Creta, Volkswagen T-Cross e Nivus, além do Chevrolet Tracker, a BYD está acelerando o projeto do Yuan Pro com esse motor.

A combinação será a mesma disponível no Song Pro GL e King GL; um motor 1.5 aspirado a gasolina combinado com um motor elétrico e uma pequena bateria de 8,3kwh.

Além disso, entre os planos para 2025 a BYD deve lançar a marca Denza (que irá comercializar os produtos da marca Bao, Yangwang e da própria Denza) no segundo semestre. Os concessionários terão mais tempo para organizar a rede de revendas que será separada da linha BYD ainda que compartilhem o mesmo edifício por exemplo.

A meta para esse ano é de vender o dobro do que a marca alcançou em 2024: cerca de 170 mil veículos. Para isso, a BYD está acelerando a finalização da fábrica em Camaçari para usar a força de uma “marca nacional” para melhorar ainda mais a aceitação dos seus produtos por aqui. O Song Pro que vem crescendo nas vendas será o primeiro produto híbrido flex nacional da marca e o Dolphin Mini o primeiro elétrico feito no Brasil.

