Novo Chevrolet Onix 2026 já está nas lojas: veja preços e fotos antes do lançamento Versões LTZ e Premier com motor turbo contam com condições especiais de financiamento já na largada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/08/2025 - 15h10 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A Chevrolet iniciou as vendas do Onix reestilizado nas concessionárias. O modelo traz alterações visuais, mas mantém a mesma motorização sem injeção direta que está no Tracker e Montana. Os preços vão de R$ 102.990 a R$ 130.190 na versão hatch e de R$ 106.790 a R$ 136.490 na configuração sedã (Onix Plus).

Novo Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

As versões LTZ e Premier com motor turbo contam com condições especiais de financiamento: entrada de 70% em 12 parcelas com taxa de 0%; 60% de entrada em 24 vezes com taxa de 0,99%; ou 50% de entrada em 48 parcelas com taxa de 1,29% e valor residual de 30%.

Novo Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

Na parte externa, o Onix ganhou novos faróis em LED, grade frontal ampliada e novos para-choques. O interior passa a contar com quadro de instrumentos digital ao lado da central multimídia flutuante de 11 polegadas. O sistema de ar-condicionado e a chave presencial também foram atualizados. A versão RS recebeu acabamento escurecido, rodas pretas, grade com acabamento brilhante e bancos com padronagem esportiva.

Novo Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 06.08.2025

A motorização continua com o motor 1.0 aspirado de até 80 cv com câmbio manual e o motor 1.0 turbo de 116 cv com torque de 16,8 kgfm e câmbio automático de seis marchas. A lista de equipamentos ainda não foi divulgada.

‌



Tabela de Preços

Chevrolet Onix

‌



Onix 1.0 MT – R$ 102.990

Onix Turbo MT – R$ 107.290

‌



Onix AT – R$ 112.290

Onix LT Turbo AT – R$ 118.290

Onix LTZ Turbo AT – R$ 123.490

Onix Premier Turbo AT – R$ 129.190

Onix RS Turbo AT – R$ 130.190

Chevrolet Onix Plus

Onix Plus 1.0 MT – R$ 106.790

Onix Plus Turbo MT – R$ 113.990

Onix Plus AT – R$ 118.990

Onix Plus LT Turbo AT – R$ 123.790

Onix Plus LTZ Turbo AT – R$ 129.990

Onix Plus Premier Turbo AT – R$ 136.490

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.