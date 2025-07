Chevrolet Onix e Onix Plus: tudo sobre as mudanças da linha 2026, preços e versões Modelos ficaram alinhados aos novos produtos da GM e preços da linha 2025 foram mantidos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 08/07/2025 - 19h00 (Atualizado em 08/07/2025 - 19h00 ) twitter

Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 08.07.2025

No evento de hoje a General Motors revelou pela primeira vez os novos Chevrolet Onix e Onix Plus 2026 ganharam mudanças visuais, maior conectividade e itens de série. Com mais de 3 milhões de unidades produzidas desde o lançamento em 2019, o Onix e o Tracker pós 2020 são produtos de alto volume e importância estratégica da GM. Apesar de a montadora ter feito alterações no desenho, ambos seguem com motor 1.0 litro tanto aspirado quanto turbo com sistema de correia banhada a óleo que agora trocou de fornecedor. Os preços começam em R$ 102 mil e chegam a R$ 136 mil com garantia ampliada para cinco anos.

Chevrolet Onix Plus 2026 Chevrolet/Divulgação

Novo visual

Em relação às mudanças visuais, os dois modelos ganharam novos faróis em LED e grade mais ampla e dividida. O ângulo de entrada melhora em 25% para atenuar o efeito de raspagem do para-choque, uma crítica de muitos clientes da linha Onix. Os para-choques aliás, tanto dianteiros quanto traseiro são novos. No Onix PLus há uma nova lanterna com assinatura em LED mais ampla.

‌



Chevrolet Onix 2026 O Mecanico/Chevrolet/Divulgação

Já o interior recebeu o novo padrão de telas da GM, trazendo um cluster ao lado da central multimídia digital flutuante de 11 polegadas. O painel tem 8 polegadas e é o mesmo usado pela Spin por exemplo. A GM também melhorou o sistema de ar condicionado e chave presencial melhorando o conforto a bordo, segundo a marca.

Chevrolet Onix Plus 2026 O Mecanico/Chevrolet/Divulgação

Na linha RS o Onix ganha o mesmo perfil de acabamento com moldura escurecida, grade com acabamento preto brilhante, rodas na cor preta, saída dupla de escapa (efeito decorativo pois o escapamento segue com peça única) e padronagem mais esportiva de bancos e forrações.

‌



Chevrolet Onix 2026 Marcos Camargo Jr. 08.07.2025

Mesma motorização recalibrada

‌



Na motorização o Chevrolet Onix mantém a família Ecotec aspirada ou turbinada. Diferente da linha Tracker e Montana o turbo não ganha injeção direta de combustível e tem mantém sistema indireto: assim a potência no turbinado mantém os 116 cv e 16,8 kgfm de torque e câmbio automático de seis marchas. A versão aspirada tem 80cv e e 10kgfm de torque segue com câmbio manual. A marca ainda não divulgou a lista de equipamentos das versões do hatch e do sedã.

Preços

Chevrolet Onix

Onix 1.0 MT – R$ 102.990

Onix Turbo MT – R$ 107.290

Onix AT – R$ 112.290

Onix LT Turbo AT – R$ 118.290

Onix LTZ Turbo AT – R$ 123.490

Onix Premier Turbo AT – R$ 129.190

Onix RS Turbo AT – R$ 130.190

Chevrolet Onix Plus

Onix Plus 1.0 MT – R$ 106.790

Onix Plus Turbo MT – R$ 113.990

Onix Plus AT – R$ 118.990

Onix Plus LT Turbo AT – R$ 123.790

Onix Plus LTZ Turbo AT – R$ 129.990

Onix Plus Premier Turbo AT – R$ 136.490

