Chevrolet Onix alcança 3 milhões de unidades produzidas no Brasil Compacto lançado em 2012 está na sua segunda geração Autos Carros|Marcos Camargo Jr 05/08/2025 - 10h30

A Chevrolet alcançou 3 milhões de unidades produzidas do Onix no Brasil em 13 anos. O número foi registrado na fábrica de Gravataí (RS), onde o modelo é produzido desde seu lançamento, em 2012. Com isso, o Onix se torna a linha mais produzida da história da marca no país, superando a família Corsa, descontinuada em 2016.

O marco ocorre no momento em que a GM apresenta a nova linha do modelo, com atualizações no design, aprimoramentos mecânicos e novos equipamentos. Desde sua estreia, o Onix tem liderado o mercado entre os compactos e atualmente é o veículo com maior volume de emplacamentos da geração atual no país.

O Onix também figura como o carro mais econômico da categoria segundo o Inmetro e é um dos modelos mais premiados em valor de revenda. Entre os equipamentos que marcaram sua trajetória estão central multimídia com espelhamento de smartphone, Wi-Fi nativo, sistemas de assistência à condução, seis airbags de série e transmissão automática de seis marchas.

Segundo a Chevrolet, mais de 100% da linha atual já conta com o sistema MyLink e atualizações remotas. Além disso, a procura por versões com motor turbo e câmbio automático triplicou desde a geração anterior.

O presidente da GM América do Sul, Santiago Chamorro, destacou que o modelo representa o espírito de liderança da marca e sua relevância na cadeia produtiva local. A produção do Onix também impulsiona a linha de modelos compactos da Chevrolet, como Tracker e Montana, que compartilham a mesma base.

