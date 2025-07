Chevrolet Montana 2026 estreia com mais tecnologia, visual atualizado e motor otimizado Picape ganha painel do Tracker e motor com injeção direta Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 12h14 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h14 ) twitter

A Chevrolet apresentou a linha 2026 da Montana com atualizações em conectividade, acabamento e motorização. A picape médio-compacta chega às concessionárias com novidades nas versões Premier e RS, como novas rodas e a inclusão da cor Vermelho Scarlet no portfólio. Essa cor bem como o novo painel digital já estão na linha do Tracker e do Onix e agora estão presentes também na Montana 2026.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

A principal mudança interna da Montana 2026 está no novo conceito de cockpit virtual, que integra painel digital de 8 polegadas e central multimídia MyLink de 11 polegadas com Wi-Fi nativo e câmera de ré em alta resolução. O sistema OnStar passa a contar com o serviço de Acompanhamento Seguro, que permite monitoramento remoto do trajeto com acionamento das autoridades em caso de suspeita de risco. Estas soluções também estão presentes no Tracker sendo a ação pela Montana um processo natural.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

Entre os novos acessórios disponíveis, a Montana 2026 traz iluminação ambiente, tapetes com bordas elevadas, iluminação de solo com projeção do logo Chevrolet, sistema de som premium, suporte para bicicletas e engate traseiro com capacidade de reboque de até 400 kg.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

No conjunto mecânico, o motor 1.2 Turbo Flex recebeu injeção direta e atualização no software de gerenciamento. Com isso, a potência aumentou de 139 cv para 141 cv. Segundo a GM, a versão automática faz o 0 a 100 km/h em 9,5 segundos. O motor foi atualizado mas segue utilizando o sistema de correia banhada a óleo com um novo fornecedor segundo a Chevrolet.

‌



O consumo de combustível foi reduzido em até 4%, com menor emissão de poluentes. Essa mudança aliás, foi anunciada no começo do ano mas só agora chegou às concessionárias.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

A versão equipada com câmbio manual passa a contar com retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, ajuste elétrico dos espelhos, desembaçador do vidro traseiro, iluminação dupla na caçamba e alça de teto para o passageiro.

‌



Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

Ficha técnica da Montana 2026

‌



Com 4,72 metros de comprimento, 1,80 m de largura e 2,80 m de entre-eixos, a Montana comporta até cinco ocupantes e mantém a caçamba Multi-Flex com 874 litros de capacidade. A tampa com alívio de peso e o para-choque com degrau integrado facilitam o acesso ao compartimento.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

A estrutura utiliza aços de alta resistência em pontos estratégicos. O acerto da suspensão e a distribuição de peso foram desenvolvidos para oferecer estabilidade tanto no uso urbano quanto com carga total.

Picape Montana ganha atualizações de conteúdo e motor com injeção direta de combustível Chevrolet Divulgação

Desde a versão de entrada, o modelo oferece seis airbags, ar-condicionado, protetor de caçamba, sensor crepuscular, alerta de colisão e central multimídia com projeção sem fio e OnStar com Wi-Fi. Versões intermediárias adicionam rodas de 17 polegadas, chave presencial, painel digital e câmera de ré. As configurações Premier e RS trazem faróis Full LED, carregador por indução, alerta de ponto cego e revestimentos internos diferenciados.

Produzida no Brasil, a Montana é exportada para países como Argentina e Uruguai. O modelo responde por cerca de um terço das vendas de picapes médio-compactas com motor flex no país.

