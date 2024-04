Citroën Basalt será o novo SUV cupê da marca e estreia na quarta-feira SUV cupê terá estratégia de lançamento parecida com a do C3 Aircross, que terá divulgação simultânea entre o Brasil e a Índia

Citroën Basalt é o nome oficial do futuro SUV cupê que estreia dia 27 (Citroen Divulgação)

A Citroën revelou nesta segunda-feira (25) que seu próximo lançamento no mercado brasileiro será o Basalt. Com uma proposta similar à do Fiat Fastback, o Basalt será um SUV cupê, conforme acabou de definir a própria marca em um comunicado à imprensa. A novidade será revelada na próxima quarta (27), mas deve chegar às ruas somente no segundo semestre.

O que já se sabe sobre o Citroën Basalt

(Citroën Divulgação)

O novo SUV Coupé Basalt será construído sobre a plataforma CMP, assim como o Citroën C3 e o C3 Aircross. Terá uma carroceria mais elevada, propondo ser um misto entre sedã e SUV compacto. Isso fica evidente na única imagem oficial que a Citroën divulgou até agora.

Traseira com queda suave até a linha da tampa do Basalt Traseira com queda suave até a linha da tampa do Basalt (Citroën Divulgação)

Nessa foto, o Basalt aparece com a traseira em queda suave, revelando parte das lanternas traseiras.

O nome do SUV Coupé da Citroën põe fim às especulações sobre o nome. Antes, cogitava-se que seu nome seria C3X, mantendo a nomenclatura da "família" usada no hatch e na minivan.

Citroën Basalt em testes pelo Brasil Citroën Basalt em testes pelo Brasil (Auto Tempo/Reprodução)

O motor do Citroën Basalt deverá ser o 1.0 T200 de 125/130cv e 20kgfm de torque, combinado com câmbio automático do tipo CVT. Assim como o C3 Aircross, não deverá vir com o motor 1.0 aspirado Firefly ou o velho 1.6 aspirado EC5, que está prestes a sair de linha na marca Citroën e Peugeot.

Interior do Basalt deve repetir elementos vistos no C3 hatch e Aircross Interior do Basalt deve repetir elementos vistos no C3 hatch e Aircross (Citroën Divulgação)

Nos próximos dias, a Stellantis deve revelar mais informações sobre o Basalt, como suas formas finais e também ficha técnica, motor, consumo, enquanto preços e versões devem ficar mesmo para o lançamento.