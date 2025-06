Novo Civic 2026 híbrido chega ao Brasil para acirrar briga com King e Corolla Sedã ganha novo visual e deve ter preço mais competitivo contra os rivais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 11h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 11h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr

A Honda apresenta ao público no Festival Interlagos a renovação discreta do Civic HYBRID 2026, versão importada do sedã em uma nova fase, agora com novos equipamentos. O visual do Civic 2026 também mudou um pouco e o faturamento das primeiras unidades começa ainda em junho quando os preços serão divulgados. Mas o que mudou?

Marcos Camargo Jr

Visualmente o novo Honda Civic 2026 traz grade em formato colmeia, novos pára-choques e também rodas com novo desenho.

Marcos Camargo Jr

Por dentro o novo Honda Civic 2026 traz nova multimídia que agora tem suporte para Google Maps, Play Store e ainda assistente por voz. No design o estilo é o mesmo.

Marcos Camargo Jr

Um dos pontos altos do Civic é a oferta do Honda Sensing que inclui controle de Cruzeiro adaptativo com stop & Go (para o veículo completamente em caso de trânsito e depois retoma a velocidade), centralização e alerta de saída de faixa, ajuste de farol alto automático entre outros.Motor do novo Honda Civic 2026A solução mecânica do Civic HYBRID não mudou. Ele combina motor 2.0 a gasolina com 143cv e 19kgfm e dois propulsores elétricos sendo um deles gerador de energia e o outro conectado às rodas com 184cv e 32kgfm. O consulto segundo o Inmetro chega a 26,9km/l na cidade.

Marcos Camargo Jr

Preço e concorrentes Atualmente o Honda Civic é vendido por R$ 265 mil e vinha sendo oferecido com descontos generosos na rede em função da mudança próxima. Os preços da linha 2026 serão divulgados em breve.

Hoje o Civic híbrido encontra concorrentes mais baratos porém não com a mesma tecnologia. O Toyota Corolla HYBRID tem motor 1.8 combinado com propulsor elétrico de 122cv R$ 199,9 mil enquanto o BYD King é um híbrido plugin que tem até 235cv mas custa bem menos: R$ 191,9 mil.

