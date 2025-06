Novo Fastback 2026: veja fotos da novidade Novidade pode estrear em breve mantendo motorização T200 e T270 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 20/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 18h00 ) twitter

A Fiat já está preparando mudanças para a linha do Fastback, SUV cupê e compacto da marca. Flagras publicados pelo perfil Stellantis Clube mostram que o visual do carro vai mudar.

No visual, o Fastback ganha a grade esportiva e vertical bem como há novos desenhos de pára-choque mais “quadrados”. Há um elemento estético nas laterais do pára-choque para fechar o conjunto.

Na lateral o destaque está por conta das novas molduras laterais que deixam o visual mais elegante com rodas aro 18 que também tem novo desenho. Essa solução das novas molduras já existe hoje porém apenas na versão Abarth.

A foto de flagra também revela que o pacote Adas terá novidades como alerta de ponto cego além do esperado teto panorâmico de vidro como já oferecido no Pulse 2026.

Assim como no irmão de plataforma o Fastback não deve ter nenhuma mudança mecânica. Deve seguir com a oferta do 1.0 T200 a combustão (125/130cv e 20kgfm), do sistema híbrido-leve de 12 volts também associado ao T200 bem como o 1.3 T270 de 185cv e 27kgfm na versão Abarth e na Limited Edition.

