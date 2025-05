Teste com o Fiat Fastback Hybrid: quanto economiza na prática? SUV cupê com motor T200 HYBRID pode ser mais econômico do que o anunciado pelo Inmetro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O Fiat Fastback e o Pulse híbridos nasceram juntos no final do ano passado e comprovam a boa aceitação dos dois SUVs. Só em abril as versões híbridas somaram cerca de 4.000 unidades vendidas. Com isso a Fiat entrou na era dos modelos eletrificados da Stellantis com produção nacional e os dois produtos funcionam como porta de acesso à uma primeira experiência híbrida hoje em dia.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Desta vez o R7-Autos Carros testou o Fastback Hybrid na versão Impetus, para comprovar até onde pode ir um modelo híbrido leve no quesito economia de combustível.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Com sistema o conceito básico do sistema “T200 Hybrid” é a substituição do motor de partida e alternador por uma máquina elétrica conectada ao motor por uma correia. Ela funciona para reduzir o consumo e melhorar as emissões. A Fiat homologou o Fastback para até 10% de economia e 17% menos emissões de poluentes.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Bem equipado, o Fastback mostra suas virtudes de SUV cupê com um desenho sinuoso e esportivo que o público já conhece. As versões híbridas trazem a opção de teto preto contrastando com a pintura. Está disponível nas versões Audace e Impetus e na topo de linha vem com bancos em couro, multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, rodas aro 18 de liga leve, ar condicionado digital, pacote ADAS com alerta e correção do carro na faixa, alerta e frenagem de emergência entre outros itens.

‌



Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

No Fastback Impetus 2025 há um revestimento de couro adicional no painel e também no volante que transmitem uma sensação de boa qualidade. Há ajustes de altura do banco e do cinto e o revestimento do teto vem na cor preta. Há rumores de que o Fastback ofereça teto solar panorâmico no futuro. Hoje é traz itens incomuns no segmento como retrovisor com tilt down, partida por botão e chave presencial. Outro item de conforto é o freio elétrico de estacionamento com acionamento por botão, algo raro na categoria.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Motor T200

‌



Como já explicado o Fastback Impetus 2025 compartilha o motor T200 Hybrid com o Pulse. Ele combina o motor T200 turbo de 130cv e 20kgfm de torque com sistema híbrido 12V controlado por uma central inteligente, uma bateria extra sob o banco (íon de lítio de 11Ah) para acumular energia e também a bateria de 12V (tradicional de chumbo-ácido de 68Ah) que atuam de forma integrada.

‌



Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Com partidas suaves, o Fastback Impetus tem boa arrancada com o motor turbo controlado pelo câmbio CVT. Seguindo a regra de todo carro automático, ao manter a velocidade constante e na desaceleração a máquina elétrica ajuda acumular energia para economizar no momento seguinte para obter uma redução no consumo. Ao todo o sistema elétrico tem 4cv de potência que atuam de forma a ajudar a impulsionar o motor mas não estão conectados diretamente às rodas.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Consumo obtido no teste

Ao longo de 600km de teste, rodamos com o Fastback sob as mais variadas condições abastecendo com etanol. A Fiat diz que o Fastack T200 convencional sem assistência híbrida consome 8,4km/l com etanol na cidade e com o sistema T200 Hybrid melhora para 8,9km/h. Em um teste urbano ao longo vários dias rodando com duas ou três pessoas e sempre ar condicionado ligado a média obtida foi de 9,5km/l, um resultado de 14% melhor que o INMETRO.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

Em trechos de estrada a bordo do Fastback nossa média melhorou um pouco e apontou a média do Inmetro sob as mesmas condições: 9,8km/l em estrada.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

O Fiat Fastback se propõe a ser um primeiro SUV híbrido em uma experiência no mínimo diferenciada em relação a outros modelos compactos fabricados no Brasil. Ao todo, a redução de 14% no consumo durante o nosso teste mostra a proposta interessante do Fastack com vantagens adicionais para quem mora em São Paulo e ficará isento do rodízio. O Fastback 2025 é vendido na configuração híbrida Audace e Impetus como a testada.

Marcos Camargo Jr. 29.05.2025

FASTBACK HÍBRIDO: quanto economiza na prática? Veja o teste real. VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.