Fiat Pulse 2026: veja o conteúdo de cada versão

O Fiat Pulse estreou em 2021 e já teve 200 mil unidades produzidas desde então. Agora, a Fiat apresenta sua primeira reestilização dias antes da estreia do Tera, marcada para 25 de maio. O Fiat Pulse 2026 ganha leves mudanças visuais, novos detalhes de acabamento interno e teto panorâmico na versão Impetus como opcional. Os preços serão divulgados na próxima semana mas aqui estão os conteúdos de cada uma das cinco versões do Pulse 2026.

O que muda no visual do Pulse?

O Fiat Pulse 2026 está com desenho frontal renovado. A grade ganha novos elementos verticais espaçados e reforçados, novo skidplate (grade inferior), mais largo e com temas geométricos e o para-choque agora possui dois apliques laterais com acabamentos que variam conforme a versão, além das entradas de ar funcionais. Além disso, os protetores de para-lamas ganharam frisos aerodinâmicos laterais.

Na versão Impetus T200 Hybrid, o pacote Sunroof adiciona teto panorâmico e farol de neblina, elevando o design e a sofisticação desta versão. Ainda no exterior, a roda de liga leve 16″ da versão Audace foi reestilizada.

Complementando as mudanças estéticas do modelo, o interior do Drive 1.3 ficou escurecido, assim como a versão Audace que, além dessa alteração, ganhou novo tecido. Já o Impetus chega na linha 2026 com painel de portas em couro.

Duas novas versões

Para a linha 2026, a versão Drive 1.3 MT, equipada com o motor Firefly, retorna como opção de entrada da linha. Já a nova versão Turbo 200 AT (130cv e 20kgfm de torque) e ocupa posição de entrada do motor turbo sendo a única sem eletrificação.

As opções de cores do Pulse na linha 2026 são: Preto Vulcano, Branco Banchisa, Vermelho Monte Carlo, Prata Bari, Cinza Strato, Cinza Silverstone e Azul Amalfi (exclusiva para versões híbridas). A versão Audace oferece teto bicolor por meio de opcional, enquanto na versão Impetus esta pintura é de série.

Versões e equipamentos

Drive 1.3 MT

• Motor Firefly 1.3 aspirado

• Transmissão manual

• Cluster 3,5’’

• Multimídia 8,5’’

• A/C Digital

• Barras de teto

• Farol em LED

• Retrovisores elétricos

• Maçaneta na cor preta

• Rodas de Aço 16’’

• Bancos em tecido

Opcional:

- Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré

Drive 1.3 AT

Itens da versão anterior (Drive 1.3 MT) somados a:

• Transmissão automática

• Modo Sport

• Piloto Automático

• Maçaneta na cor da carroceria

Opcional:

- Pacote Plus que inclui rodas de liga leve 16’’, sensor de estacionamento e câmera de ré

Turbo 200 AT

Itens da versão anterior (Drive 1.3 AT) somados a:

• Motor T200

• Rodas de liga leve 16’’

Opcional:

- Rodas de liga leve 17’’

Audace Turbo 200 Hybrid AT

Itens da versão anterior (Turbo 200 AT) somados a:

• Motor T200 Hybrid

• Banco bipartido

• Câmera de ré e sensor de estacionamento

• Keyless

• Carregador por indução

• Partida remota

• Multimídia 10,1”

• Rodas em Liga 16” com novo desenho

• Volante em Couro

Opcionais:

- Pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em

faixa, comutação automática do farol alto, sensor de chuva e crepuscular

- Pacote Style com roda de liga 17’’ e teto bicolor

Impetus T200 Hybrid AT

Itens da versão anterior (Audace Turbo 200 Hybrid AT) somados a:

• Cluster 7”

• Sensor de estacionamento dianteiro• Assistente de permanência em faixa

• Frenagem autônoma de emergência

• Luz no retrovisor

• Retrovisor com rebatimento

• Detecção de chuva

• Retrovisor fotocrômico

• Farol alto automático

• Novo painel de portas dianteiras em couro

• Teto Bicolor

Opcionais:

- Pacote Sunroof com teto solar panorâmico, luz no para-sol e farol de neblina

- Serviços conectados com Fiat Connect////

Ficha técnica – Pulse T200 Hybrid

Motor

Posição: dianteiro, transversal

Número de cilindros: 3 em linha

Diâmetro x curso: 70 x 86,5 mm

Cilindrada total: 999 cm³

Taxa de compressão: 10,5:1

Potência: 125 cv (gasolina) / 130 cv (etanol) a 5.750 rpm

Torque: 20,4 kgfm a 1.750 rpm (gasolina) / 20,4 kgfm a 1.750 rpm (etanol)

Nº de válvulas por cilindro: 4

Comando de válvulas: 1 no cabeçote

Injeção eletrônica: GPEC 5 - GSE

Combustível: gasolina / etanol

Motor elétrico

Posição: dianteiro, transversal

Tensão: 12V

Sistema elétrico

Tensão: 12V

Bateria: chumbo (68Ah)

Bateria auxiliar: íon-lítio (11Ah)

Transmissão

Câmbio CVT (Continuamente Variável), com 7 marchas emuladas no modo manual –

Variável no modo automático

Relações de transmissão

1ª - 2,27

2ª - 1,60

3ª - 1,20

4ª - 0,94

5ª - 0,74

6ª - 0,58

7ª - 0,46

RÉ - entre 2,60 e 0,42

Diferencial: 5,698

Tração: dianteira

Sistema de freios

Dianteiro: Sistema a disco ventilado, com pinça flutuante low drag e cilindro de

comando (diâmetro de 284 x 22 mm)Traseiro: Sistema a tambor com sapatas auto-centrantes, 1 cilindro de comando por

roda, dispositivo de regulagem automática de jogo e furo de inspeção para controle

de desgaste das lonas (diâmetro de 203 mm)

Suspensão dianteira

Tipo: Mc Pherson com rodas independentes, braços oscilantes inferiores transversais

com barra estabilizadora

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos

Elemento elástico: Molas helicoidais

Suspensão traseira

Tipo: Eixo de torção

Amortecedores: Hidráulicos, telescópicos

Elemento elástico: Molas helicoidais

Direção

Assistência: Elétrica

Diâmetro mínimo de curva: 10,5 m

Rodas

Medida: R16 x 6,0 (Audace) / R17 x 6,0 (Impetus)

Pneus: 195/60R16 89H (Goodyear / Pirelli) / 205/50R17 89H (Pirelli)

Peso do veículo

Em ordem de marcha: 1.234kg (Audace) / 1.245kg (Impetus)

Capacidade de carga: 400 kg

Dimensões externas/capacidades

Comprimento: 4.095 mm

Largura da carroceria: 1.776 mm (s/espelhos) 1.989 mm (c/espelhos)

Altura do veículo (vazio): 1.550 (Audace) / 1.547 (Impetus)

Distância entre eixos: 2.532 mm

Altura mínima do solo (vazio): 202,4 mm (Audace) / 198,1 (Impetus)

Ângulo de entrada: 20,4º (Audace) / 20,2º (Impetus)

Ângulo de saída: 32,4º (Audace) / 32,1º (Impetus)

Volume do porta-malas: 370 litros

Tanque de combustível: 45 litros

Performance

0 a 100 km/h: 9,7 s (gasolina) / 9,4 s (etanol)

Velocidade máxima: 187,0 s (gasolina) / 189,0 s (etanol)

Consumo PBEV

Urbano: 13,4 km/l (gasolina) / 9,3 km/l (etanol)

Estrada: 14,4 km/l (gasolina) / 10,2 km/l (etanol)

FIAT PULSE 2026: agora com TETO SOLAR PANORÂMICO! Veja como ficou!

