Fiat Fastback 2025: confira preços, itens de série e versões turbo e híbridas SUV cupê se destaca nas vendas e oferece motor 1.0 turbo T200 ou 1.3 turbo T270 06/02/2025 - 10h00

Fiat Fastback 2025 Fiat/Divulgação

Com quase 49 mil unidades vendidas no mercado brasileiro em 2024, o Fastback complementa com o Pulse a linha de SUVs de entrada da marca Fiat do grupo Stellantis.

Na linha 2025, o Fastback ganhou o complemento das versões equipadas com motor híbrido leve (Audace e Impetus) que completam as versões com motor 1.0 turbo T200 e também 1.3 turbo T270 disponível unicamente na Limited Powered by Abarth e Abarth com acerto esportivo.

Pulse e Fastback híbridos Fotos: Fiat/Divulgação

Os preços do Fiat Fastback 2025 começam em R$ 119,9 mil e chegam a R$ 171,9 mil na versão Abarth. São ao todo sete versões equipadas com motor turbo flex T200 (125/130cv e 20kgfm de torque), T200 hybrid (125/130cv e 20kgfm de torque e sistema híbrido leve de 12V) e T270 (176cv e 27kgfm de torque) sempre combinadas com câmbio automático CVT no motor T200 e automático de seis marchas no T270.

Pulse e Fastback híbridos Fotos: Fiat/Divulgação

Confira os conteúdos e itens de série do Fiat Fastback 2025

Fastback 1.0 Turbo 2025

‌



Inclui quatro airbags (frontais e laterais), alarme e chave com telecomando e função follow me home, ar-condicionado digital e saída para o banco traseiro, controle de estabilidade e de tração, banco do motorista com regulagem de altura, alerta do uso do cinto de segurança, 4 alto-falantes e antena, banco traseiro rebatível e bipartido modo Sport, central multimídia de 8,4” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, shift paddle, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, volante multifuncional, direção elétrica, faróis e lanternas em LED, sensor de pressão dos pneus, luzes diurnas em LED, freios ABS com distribuição de frenagem EBD, isofix, assistente de partida em rampa, sistema de controle de emissões evaporativas, painel de instrumentos analógico com tela central de 3,5” colorida, piloto automático, repetidores de seta laterais em LED nos retrovisores, espelho no para-sol para motorista e passageiro, console central com apoio de braço, porta-copos removível, porta-celular e porta-objetos, desembaçador no vidro traseiro, retrovisores elétricos com função tilt-down, retrovisores externos na cor preta, travas elétricas, vidros elétricos nas quatro rodas com função one touch e antiesmagamento, rodas de liga-leve de 17”, volante com regulagem de altura.

Fiat Fastback Audace 2025

‌



Além dos itens de série do Fastback 1.0 Turbo AT acrescenta pacote ADAS com frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa e comutação automática de farol alto, partida por botão, chave presencial com partida remota, volante revestido em couro, carregador sem fio, sensor de chuva e crepuscular, retrovisor interno eletrocrômico, acabamento em tecido em parte do painel.

Fiat Fastback 1.3 turbo é melhor que Compass e Renegade?

Fiat FAstback Audace Hybrid 2025

‌



Além dos itens presentes no Fastback Audace acrescenta central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, logotipos Hybrid e sistema híbrido-leve de 12V.

Fiat Fastback Impetus 2025

Itens do Fastback Audace além de bancos em couro, central multimídia de 10,1” com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, painel digital de 7”, faróis de neblina com função cornering lamps, luz de cortesia nos retrovisores externos, retrovisores externos com rebatimento elétrico, rodas de liga-leve de 18” diamantadas, sensor de estacionamento dianteiro, GPS integrado, tapetes de carpete, teto bicolor, volante multifuncional revestido em couro com regulagem de altura e profundidade.

Fiat Fastback Impetus Hybrid 2025

Todos os itens do Fastback Impetus além dos logotipos Hybrid e sistema híbrido-leve de 12V com os mesmos conteúdos.

Fiat Fastback Limited Edition 2025

Todos os itens do Fastback Impetus e logotipos exclusivos no interior e exterior do veículo, rodas esportivas de 18” com acabamento escurecido. Nesta versão o motor é o T270 1.3 turbo com 176cv e 27kgfm de torque.

Fiat Fastback Abarth 2025

Todos os itens do Fastback Limited além dos serviços online Connect Me, visual exclusivo com rodas, frisos e detalhes específicos como bancos e acabamentos “Abarth” nas cores vermelho e preto, rodas de 18” esportivas, aerofólio, modo Poison com botão no volante e escapamento duplo com ponteiras cromadas.

Preços e versões em resumo

Fiat Fastback 1.0 T AT - R$ 119.990

Fastback Audace 1.0 T AT - R$ 149.990

Fastback Audace Hybrid 1.0 T AT - R$ 155.990

Fastback Impetus 1.0 T AT - R$ 159.990

Fastback Impetus Hybrid 1.0 AT - R$ 165.990

Fastback Limited Edition 1.3 T AT - R$ 168.990

Fastabck Abarth 1.3 T AT - R$ 171.990

