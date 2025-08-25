Novo Nissan Kicks já está mais caro nos EUA Após crescimento de 52% nas vendas com a nova geração, SUV compacto está até US$ 600 mais caro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 ) twitter

Novo Nissan Kicks

O Nissan Kicks 2025 chega aos Estados Unidos com reajustes em toda a linha. Considerada um sucesso de vendas com 52% de crescimento em um ano - justamente o intervalo de chegada da atual geração, o Kicks que é um dos modelos mais baratos do mercado norteamericano já sofreu reajustes. A versão de entrada Kicks S com tração dianteira passou de US$ 21.830 para US$ 22.430 (R$ 122 a R$ 126 mil em valores convertidos), um acréscimo de US$ 600 ou R$ 3,3 mil. Já o topo de linha Kicks SR com tração integral agora parte de US$ 28.160 (R$ 157 mil), aumento de US$ 480 em relação ao modelo anterior.

Novo Nissan Kicks

No pós pandemia, são confirmados carros baratos aqueles que custam abaixo dos US$ 25 mil. Há seis anos atrás, modelos como Nissan Sentra, Honda Civic e Toyota Corolla custavam em torno de US$ 20 mil mas isso mudou. Agora com mais taxas sobre produtos importados os insumos tendem a encarecer a produção de automóveis.

Novo Nissan Kicks

Na rede Nissan, a taxa de entrega e destino (correspondente ao nosso frete) segue em US$ 1.495, sem alteração — ao contrário da picape Frontier, que registrou aumento nos custos de manuseio por conta do tamanho maior.

Linha 2025 do Nissan Kicks

A linha 2025 do Kicks trouxe novidades no pacote de equipamentos mesmo em um carro lançado há um ano. O modelo de entrada agora oferece nova central multimídia de 12,3 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, substituindo a antiga tela de 7″. Duas portas USB-C também foram adicionadas. Nas versões SV e SR, um pacote opcional para regiões frias passa a incluir bancos dianteiros aquecidos, retrovisores com aquecimento e saídas de ar para o banco traseiro.

Novo Nissan Kicks

A oferta de tração segue inalterada, com opções dianteira ou integral. Todas as versões continuam equipadas com o pacote de segurança Nissan Safety Shield 360, que oferece controle de cruzeiro inteligente nas configurações S e SV. O Kicks SR mantém o sistema ProPILOT Assist, com assistente de permanência em faixa e outros recursos de condução semiautônoma.

Novo Nissan Kicks

Nos Estados Unidos o Kicks não tem motor HR10 1.0 turbo três cilindros mas usa o tradicional 2.0 aspirado de 141cv combinado com câmbio automático CVT.

Novo Nissan Kicks

No Brasil os preços do Kicks já na linha 2026 partem de R$ 159,9 mil. Confira os preços e versões

Versões, preços e equipamentos

Nissan Kicks Sense — R$ 159.990

A versão de entrada conta com ar-condicionado digital, multimídia de 12,3 polegadas, rodas de liga leve de 17 polegadas, freio eletrônico com auto hold, controle de velocidade e distância (ACC), alerta e assistente de prevenção de mudança de faixa, entre outros.

Nissan Kicks Advance — R$ 167.990

Além dos equipamentos da configuração de entrada, conta com interior com acabamento em couro, carregador de celular por indução, câmera 360 graus, rack de teto, partida remota, entre outros.

Nissan Kicks Exclusive — R$ 177.990

Essa opção traz faróis dianteiros com projetores, rodas de liga leve de 19 polegadas, iluminação ambiente, painel de instrumentos de 12,3 polegadas, sensores de estacionamento, entre outros.

Nissan Kicks Platinum — R$ 199.990

A versão topo de linha conta com teto solar panorâmico, assistente de centralização em faixa, monitoramento de ponto cego, sistema de som Bose, todos os sistemas ADAS, entre outros.

