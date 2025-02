Omoda & Jaecoo nomeia concessionários para iniciar operação no Brasil Marca do grupo Chery estará em 40 cidades até o final do ano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/02/2025 - 13h03 (Atualizado em 21/02/2025 - 13h12 ) twitter

Escritório da Omoda & Jaecoo na zona sul de São Paulo (O&J Divulgação)

A Omoda & Jaecoo nomeou hoje mais de 30 grupos comerciais para iniciar a operação no Brasil. Ao todo, a marca vai cobrir em um primeiro momento 40 cidades em 17 estados, superando a expectativa inicial de 50 lojas Omoda & Jaecoo, marca da Chery International.

Segundo a marca, vários concessionários já iniciaram as adequações físicas ou construções para a inauguração em breve. Empresas conhecidas como grupo Amazonas, Andreta, Barigui, Carrera, Euroamericas, Felice, Germânica, Marajó, Primavia, Sinal e Toriba fazem parte desse primeiro grupo.

“Nosso maior compromisso é estruturar um negócio sustentável e robusto com nossos parceiros, a fim de oferecer excelência em serviços e soluções sob medida ao consumidor. Essa missão reflete a confiança que consumidores e parceiros terão em nós. Nossa rede proporcionará a melhor experiência de compra e pós-venda dos modelos. Escolhemos os parceiros certos para isso e já estrearemos no país com a maior e mais relevante rede de concessionárias entre os recentes entrantes internacionais”, declara Felipe Amaral, head de desenvolvimento de rede e planejamento de vendas da Omoda & Jaecoo Brasil.

E o plano é chegar ao fim de 2025 com um total de 70 lojas. Vale lembrar que a Omoda & Jaecoo vai atuar com as duas bandeiras juntas no Brasil e as duas marcas são do grupo da Chery. Porém, não tem atuação conjunta com o grupo Caoa que também vende produtos da Chery no Brasil, tem fábrica em Anápolis e rede própria de concessionários.

