Omoda confirma SUV híbrido que chega de olho no Corolla Cross Omoda 5 terá motor híbrido paralelo similar ao modelo da Toyota Autos Carros|Marcos Camargo Jr 06/05/2025 - 11h00

CarNewsChina/Divulgação

O segmento de SUVs compactos e médios tem poucas opções com motor híbrido puro ou híbrido paralelo, que dispensa carga externa. Esse segmento tem como representante o Toyota Corolla Cross que não à toa lidera o segmento. A Omoda que atua no Brasil com o nome “Omoda Jaecoo” confirmou na China o lançamento do modelo 5 com motor híbrido.

CarNewsChina/Divulgação

A informação foi antecipada pela revista Autoesporte em Wuhu, na China, onde a marca organizou um evento. O Omoda 5 é vendido no Brasil porém em sua versão elétrica que o R7-Autos Carros já testou.

CarNewsChina/Divulgação

O Omoda 5 tem na China um motor 1.5 turbo a gasolina, fórmula já conhecida pela Chery International que tem 143cv e 21,9kgfm associado a um motor elétrico que ainda não teve os dados divulgados e uma bateria pequena de 1,83kwh. Na China o Omoda 5 oferece um consumo de 22km/l na cidade.

Omoda 5 2025 (Omoda Chery International)

O visual é quase idêntico ao carro que já testamos na variante elétrica. Na ficha técnica o Omoda 5 tem 4,42m de comprimento, 1,83m de largura, 1,59m de altura e 2,63m de entre-eixos. Nas dimensões o Omoda 5 está mais para um modelo compacto do que médio, do porte de um Volkswagen T-Cross e também do próprio Corolla Cross.

‌



Interior é bem construído e tem couro corrugado, veludo e plásticos de boa qualidade

Enquanto expande a rede de concessionários por aqui (nos últimos dias a OMODA Jaecoo abriu mais uma concessionária em São Paulo na região da Barra Funda, zona oeste), o grupo já planeja lançar o Omoda 5 no começo do segundo semestre e também o Jaecoo 5 e 8.

