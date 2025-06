Para poucos: Audi RS6 Avant GT chega ao Brasil por R$ 2 milhões Esportivo terá apenas 10 unidades destinadas ao mercado brasileiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/06/2025 - 15h58 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h58 ) twitter

Marcos Camargo Jr 10.06.2025

A Audi iniciou a venda do RS6 Avant GT no Brasil por R$ 1,9 milhão. O lote para o país será limitado a 10 unidades, uma vez que globalmente a produção total é de 660 exemplares.

O RS6 Avant GT acelera de zero a 100 km/h em 3,3 segundos e alcança a velocidade máxima de 305 km/h. O conjunto mecânico inclui motor V8 4.0 biturbo com potência de 630 cv e torque de 850 Nm. A transmissão é automática tiptronic de oito marchas e a tração é integral.

No exterior, o modelo traz grade em tom escurecido na grade frontal, rodas de 22 polegadas na cor branca, faróis de LED com novo padrão visual, aerofólio, defletores e saídas de escapamento de grande dimensão.

No interior, o RS6 Avant GT dispõe de painel digital, central multimídia e tela adicional para controles de climatização. Os bancos do tipo concha apresentam revestimento com costura vermelha, padrão também adotado no painel e nas portas. O sistema de áudio Bang & Olufsen oferece 1.820 W de potência.

