Novo Audi RS Q8 Performance é confirmado para o Brasil SUV com motor V8 biturbo de 640 cv é confirmado preço não foi anunciado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/06/2025 - 19h43 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h43 )

Audi/Divulgação

O SUV esportivo RS Q8 foi confirmado em um novo lote para o mercado nacional. O SUV grande será oferecido em configuração única chamada Performance, trazendo atualizações de design e melhorias na parte mecânica.

Audi/Divulgação

Visualmente, o RS Q8 tem novo para-choque dianteiro com grade Singleframe, enquanto a traseira recebeu novo difusor integrado entre as saídas de escape ovais. O modelo também adota o novo logotipo em 2D da Audi, parte da nova linguagem visual global da marca.

Mecanicamente, o RS Q8 na versão Performance tem V8 4.0 biturbo de 640 cv e 86,7 kgfm de torque. A transmissão é uma automática com conversor de torque e oito marchas, distribuídos através da tração integral Quattro. A aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 3,6 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 280 km/h, sendo possível chegar a 305 km/h com pacote opcional.

Audi/Divulgação

Com porte grande, o SUV tem 5,02 m de comprimento, 1,7 m de altura, 3 m de entre-eixos e 2,2 metros de largura. As rodas são de liga leve de 23 polegadas e o modelo também ganhou freios de cerâmica de série para ajudar a parar os 2.515 kg, especialmente em situações de condução em pista. O tanque de combustível possui capacidade de 85 litros.

Audi/Divulgação

O interior tem opções de materiais como couro, alcântara e alumínio escovado, além de bancos esportivos RS e painel Audi Virtual Cockpit Plus. Nos equipamentos há pacote ADAS completo, câmeras 360°, faróis Full LED Matrix, assistente de estacionamento, ar-condicionado de quatro zonas, head-up display e sistema de som Bang & Olufsen de 730W.

Audi/Divulgação

O RS Q8 Performance poderá ser configurado em cerca de nove cores diferentes, além de ter a possibilidade de mais opções através do programa Audi Exclusive, que permite a escolha de acabamento sólido, metálico, perolizado ou cristalizado.

A Audi não informou o preço do novo RS Q8 Performance, que deverá superar o preço tabelado do último RS Q8 comercializado pela marca, vendido como ano modelo 23/23 por R$ 1.269.990.

