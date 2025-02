Para turbinar vendas, Amarok Highline tem desconto de até R$ 39 mil Versão intermediária sai por R$ 297,2 mil em ação até dia 31 de janeiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/01/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/01/2025 - 11h31 ) twitter

O balanço de 2024 não trouxe bons números de vendas para a Volkswagen Amarok. Mesmo com a remodelação as vendas não cresceram como esperado, tanto que a picape da VW vendeu menos que a Mitsubishi L200 e Nissan Frontier que nem disputam os primeiros lugares do segmento. Por isso a Volkswagen resolveu fazer uma ação de vendas da picape argentina.

Até o dia 31/01 a Volkswagen Amarok Highline de R$ 332,9 mil (ela ficou R$ 4 mil mais cara numa primeira rodada de aumentos em outubro do ano passado) caiu para R$ 297.250. Com entrada de 60% o saldo pode ser quitado em 24X sem juros com parcelas de R$ 5.059. Mas essa condição é só para venda direta CNPJ ou Produtor Rural.

Nas demais versões não há mudança mas o consumidor interessado pode ir até uma concessionária para conferir se há algum desconto. A princípio o preço da versão Comfortline 2025 é R$ 313,9 mil, a Highline sai por R$ 332,9 mil e a Extreme topo de linha sai por R$ 354,9 mil.

