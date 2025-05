Patinete a 100km/h na marginal: o que diz a lei? Patinete fabricado na Coreia do Sul tem três motores mas é proibido no Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/05/2025 - 14h41 (Atualizado em 14/05/2025 - 14h41 ) twitter

Redes Sociais/Reprodução

Nesta semana um vídeo viralizou nas redes sociais com um patinete elétrico acelerando a 100km/h na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O vídeo mostra o super patinete em alta velocidade, acima até mesmo do limite permitido na via que tem máxima estabelecida a 90km/h.

Redes Sociais/Reprodução

No entanto, não se trata de um patinete comum. O veículo é um Minimotors Dualtron Thunder 3. Diferente dos patinetes que podem ser alugados em São Paulo e que tem motor de 1.000watts, o Thunder 3 tem dois motores de 2.500W cada, uma bateria de 72V e 40Ah, tem 170km de autonomia e que alcança o máximo de 100km/h.

Dualtron - Minimotors/Divulgação

No entanto, o vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma prática ilegal por diversos motivos. O patinete não é regulamentado no Brasil. Mas também não pode ser homologado como veículo apto a circular nas vias públicas. Não é considerado uma motocicleta e portanto não pode andar em ruas e avenidas.

Minimotors Dualtron Thunder 3 - Minimotors/Divulgação

Além disso, em São Paulo a Prefeitura regulamenta que o patinete deve ter velocidade limitada a 20km/h e o produto deve ter limitação técnica na própria motorização. Além disso, só pode circular em ruas cuja velocidade é de até 40km/h, excluindo vias expressas e avenidas.

