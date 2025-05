Peugeot 3008 deve ser feito no Brasil mas isso vai demorar Com nova plataforma, nosso 3008 será igual ao europeu e deve ser híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 26/05/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Peugeot E-3008 Peugeot Divulgação

O Peugeot 3008 está no radar da Stellantis para produção nacional. Com investimentos de R$ 13 bilhões na planta de Goiana/PE, é fácil deduzir que teremos lá uma nova plataforma conforme apontou o presidente da Stellantis na América do Sul, Emanuele Cappellano. Vale lembrar que o Peugeot 3008 já foi vendido por aqui com algum sucesso e nossa aposta recai sobre a plataforma STLA que primeiro será usada no novo Compass e depois pode dar base ao Peugeot 3008.

Interior do Peugeot e-3008 com tela de 21 polegadas

Durante o lançamento do Pulse 2026 em Betim/MG notamos uma série de novos produtos em teste. Dentre esses modelos, um SUV médio com desenho arrojado traz a indicação que pode ser o 3008. Também vimos o Fastback e o próprio Pulse já com a nova plataforma CMP assim como o Grande Panda que deve ser revelado até o final do ano.

Peugeot E-3008 com linhas futuristas e traseira ao estilo cupê

Voltando ao Peugeot, na Europa ele tem feito sucesso pelo perfil arrojado e a oferta de motores híbridos. Vindo com a plataforma STLA é quase certo que ele terá motor 1.3 T270 de 176cv e 27kgfm de torque com no mínimo sistema híbrido de 48V ou até mesmo híbrido puro ou híbrido plugin.

Jeep/Divulgação

Porém, como sabemos, a Peugeot não é uma marca de volume no Brasil. Assim, a prioridade sobre estas plataformas são os produtos da Jeep que virão primeiro como o Compass. Em um segundo momento o Peugeot 3008 viria completar a gama e a produção pernambucana atenderia também o mercado de exportação.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.