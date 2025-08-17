Peugeot Boxer 2026 ganha linha de acessórios exclusivos Van recebeu novo motor mais potente com 140cv Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 15h00 ) twitter

O Peugeot Boxer 2026 já está disponível no mercado brasileiro com novidades no conjunto mecânico e na oferta de acessórios. O utilitário recebeu recentemente o motor 2.2 Multijet turbodiesel, agora com 140 cv e 35,7 kgfm de torque, associado a uma transmissão manual de seis marchas e tração dianteira.

Com foco no cliente profissional, a Peugeot lançou uma gama de 10 acessórios, desenvolvidos pela linha Mopar. Entre os itens, o Boxer é o único da categoria a oferecer como opcionais tapete de vão de carga, iluminação em LED no compartimento, calhas de chuva e bolsa porta-objetos.

Na compra do modelo, o cliente pode incluir até 10% do valor do financiamento em acessórios, com a mesma taxa de juros aplicada ao veículo. Os itens podem ser adquiridos separadamente ou em pacotes específicos:

• Base: alarme keyless, tapete de cabine e bolsa porta-objetos.

• Tech: câmera de ré com tela, módulo Tilt Down para retrovisor e sirene de alerta de marcha a ré.

O utilitário oferece volume de carga de 13 m³ e capacidade entre 1.240 kg e 1.590 kg, além de quatro versões: Cargo L3H2, Furgão, Minibus Comfort (17 passageiros) e Minibus Luxo (15 passageiros).

Lista completa de acessórios do Boxer 2026:

• Alarme keyless com sirene

• Sensor de estacionamento traseiro

• Iluminação em LED no vão de carga

• Calhas de chuva

• Câmera de ré com tela

• Bolsa porta-objetos

• Carregador USB

• Tapete de cabine

• Tapete de vão de carga

• Módulo Tilt Down

• Sirene de alerta de marcha a ré

PEUGEOT BOXER 2026: novo motor, visual e quatro versões a partir de R$ 260 mil. VEJA O VÍDEO!

