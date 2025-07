Peugeot Boxer 2026 estreia com novo motor 2.2 Multijet e até quatro versões no Brasil Veículo comercial traz visual atualizado, melhorias no interior e mais recursos de segurança Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Peugeot apresentou o novo Boxer 2026 no mercado brasileiro.

Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

O utilitário passa a contar com visual atualizado, melhorias no interior e novidades mecânicas. A principal delas é o novo motor 2.2 Multijet turbodiesel, que entrega 140 cv de potência e 35,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de seis marchas.

Peugeot Boxer 2026, com visual renovado e novo motor 2.2 turbodiesel Peugeot Boxer

Segundo a marca, o consumo urbano chega a 10,8 km/l. A Peugeot lembra que o segmento comercial já representa 13% das vendas no país com 70 mil vans vendidas em 2024. O Peugeot Boxer é produzido no Uruguai.

Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

O novo conjunto mecânico do Peugeot Boxer inclui tecnologias como injeção direta de 2.000 bar, turbina de geometria variável com atuação elétrica, intercooler com refrigeração líquida, pistões em aço e bomba de óleo com deslocamento variável. O sistema EGR também foi atualizado para atender as novas de emissão do Proconve L8.

‌



Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

Construído sobre a plataforma Unibody, o Boxer 2026 traz direção elétrica, suspensão dianteira McPherson com barra estabilizadora, eixo traseiro rígido com feixes de mola e freio a disco nas quatro rodas. O modelo está disponível em quatro versões: duas para transporte de carga e duas para passageiros.

Peugeot Boxer 2026, com visual renovado e novo motor 2.2 turbodiesel Peugeot Boxer

No visual, o Boxer adota nova grade frontal com acabamento em preto brilhante e fosco, novo logotipo da Peugeot, faróis halógenos com luzes diurnas (DRL), para-choques escurecidos e rodas redesenhadas. Por dentro, há novo volante com comandos reposicionados, cluster com tela de 3,5 polegadas, nova alavanca de câmbio, saídas de ar redesenhadas e central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio nas versões Minibus. O rádio tem tela de 5 polegadas, e os bancos receberam novo revestimento em tecido crepe preto. O painel foi redesenhado e há novas tomadas USB e 12V, iluminação interna em LED e sistema de ventilação com acabamento brilhante.

‌



Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

Na versão de carga, o Boxer 2026 possui entre-eixos de 4.035 mm, comprimento total de 5.998 mm, altura de 2.524 mm e largura de 2.100 mm. A capacidade volumétrica é de até 13 m³, com variação de carga útil entre 1.240 kg e 1.590 kg, dependendo da versão. A porta lateral tem abertura deslizante e as traseiras abrem em até 270°. O compartimento de carga conta com 12 ganchos de fixação distribuídos no piso, parede divisória e altura média, além de luz de LED no teto.

Peugeot Boxer 2026, com visual renovado e novo motor 2.2 turbodiesel Peugeot Boxer

Entre os itens de segurança, o modelo traz controle de estabilidade para reboque, monitoramento da pressão dos pneus (TPMS), sensores de estacionamento traseiros, piloto automático, assistente de partida em rampas, frenagem automática pós-colisão e assistência contra vento lateral. As versões de passageiros adicionam câmera de ré com linhas guia, detector de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e retrovisores com rebatimento elétrico.

‌



Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

O Peugeot Boxer 2026 está disponível nas cores Branco Banquise (todas as versões) e Cinza Grafito (exclusiva para os modelos de transporte de passageiros). A linha é composta pelas seguintes configurações: Boxer Cargo L3H2, com capacidade para 13 m³ e 1.240 kg de carga útil (R$ 260.473, compatível com CNH B); Boxer Furgão L3H2, com mesma capacidade volumétrica, mas 1.590 kg de carga útil (R$ 266.941); Boxer Minibus Comfort (17+1), com foco em transporte de passageiros (R$ 319.592); e Boxer Minibus Luxo (15+1), voltado ao transporte executivo, com bancos reclináveis e bagageiro de 1.000 litros (R$ 327.242).

Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

A versão de carga tem a seguinte ficha técnica

• Entre-eixos de 4.035 mm

• Comprimento de 5.998 mm, altura de 2.524 mm e largura de 2.100 mm

• Volume de carga de 13 m³

• Capacidade entre 1.240 e 1.590 kg, conforme a versão

• Abertura traseira com ângulo de 270°

• Porta lateral deslizante

• 12 ganchos de fixação internos e luz de LED no teto do compartimento

Peugeot Boxer linha 2026: novo visual e novo motor 2.2 diesel Peugeot Divulgação/Stellantis

Versão Capacidade de carga Preço (R$)

Boxer Cargo L3H2 13 m³ / 1.240 kg R$ 260.473 (CNH B)

Boxer Furgão L3H2 13 m³ / 1.590 kg R$ 266.941

Boxer Minibus Comfort 17 passageiros R$ 319.592

Boxer Minibus Luxo 15 passageiros + bagageiro de 1.000 L R$ 327.242

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.