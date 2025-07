Polo supera Strada e Tera entra no top 50 mais vendidos de junho de 2025 Hatch da Volkswagen teve 18 unidades vendidas a mais do que a picape da Fiat Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/07/2025 - 16h55 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h55 ) twitter

Segundo dados da Jato Dynamics, o Volkswagen Polo registrou 11.492 unidades emplacadas em junho, 18 unidades a mais que a Fiat Strada, que somou 11.474 unidades. O Volkswagen Tera, com mais de 12 mil unidades encomendadas no mês anterior, ficou na 28ª colocação, com 2.555 unidades emplacadas.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

O ranking segue com o Volkswagen T-Cross na terceira posição, com 8.629 unidades. O Fiat Argo ficou em quarto, com 7.235 unidades, à frente do Hyundai HB20, que ocupou o quinto lugar com 6.917 emplacamentos. O Chevrolet Onix ficou em sexto, com 6.782 unidades.

Volkswagen/Divulgação

Na sequência, o Hyundai Creta aparece em sétimo, com 6.415 unidades. O Fiat Mobi ficou em oitavo, com 6.347 unidades, seguido pelo Honda HR-V, com 6.179. O Toyota Corolla Cross encerrou o top 10 com 5.335 unidades emplacadas.Top 50 veículos mais vendidos em junho de 20251 - Volkswagen Polo – 11.4922 - Fiat Strada – 11.4743 - Volkswagen T-Cross – 8.6294 - Fiat Argo – 7.2355 - Hyundai HB20 – 6.9176 - Chevrolet Onix – 6.7827 - Hyundai Creta – 6.4158 - Fiat Mobi – 6.3479 - Honda HR-V – 6.17910 - Toyota Corolla Cross – 5.33511 - Renault Kwid – 5.11612 - Chevrolet Tracker – 4.99313 - Fiat Fastback – 4.93014 - Volkswagen Saveiro – 4.84915 - Volkswagen Nivus – 4.73116 - Toyota Hilux – 4.57617 - Jeep Compass – 4.54718 - Fiat Pulse – 3.82319 - Volkswagen Virtus – 3.71920 - Chevrolet Onix Plus – 3.49421 - Fiat Toro – 3.41422 - Jeep Renegade – 3.41123 - Nissan Kicks Play – 3.01724 - Toyota Corolla – 3.01225 - Ford Ranger – 2.96126 - Chevrolet S10 – 2.61227 - Caoa Chery Tiggo 7 – 2.58928 - Volkswagen Tera – 2.55529 - Hyundai HB20S – 2.24130 - Fiat Fiorino – 2.22431 - GWM Haval H6 – 2.10632 - RAM Rampage – 2.00033 - Chevrolet Spin – 1.97534 - Fiat Cronos – 1.91935 - BYD Dolphin Mini – 1.91336 - BYD Song Plus – 1.79537 - Chevrolet Montana – 1.69238 - Citroën Basalt – 1.56539 - BYD Dolphin – 1.49040 - Honda City sedã – 1.45341 - Renault Duster – 1.42642 - Toyota SW4 – 1.34343 - Renault Kardian – 1.24044 - Honda City hatch – 1.20645 - Jeep Commander – 1.19446 - Citroën C3 – 1.14647 - Caoa Chery Tiggo 8 – 1.06248 - BYD Song Pro – 1.01049 - Mitsubishi Triton - 98350 - Nissan Versa - 949

