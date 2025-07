Por falhas em airbags, Tiggo 7 e 8 ficam com 4 estrelas no Euro NCAP SUVs médios não receberam nota máxima após falha detectada nos airbags de cortina e de joelhos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 09h23 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h23 ) twitter

Por falhas em airbags, Tiggo 7 e 8 ficam com 4 estrelas no Euro NCAP Euro NCAP/Reprodução

Os veículos chineses melhoraram muito nos últimos anos e são referência também no quesito segurança. Mas um teste recente feito pelo Euro NCAP deu quatro estrelas à dupla Tiggo 7 e 8, modelos também vendidos no Brasil pela Caoa Chery. Embora contem com vários dispositivos de segurança como conjunto de airbags, ADAS entre outros o teste apontou falhas no acionamento dos airbags dos dois modelos.

Teste de colisão do Tiggo 7

O Tiggo 7 que é vendido no Brasil em versões a combustão e até híbrido plugin ficou com quatro estrelas. Obteve 77% na proteção de adultos, 80% para crianças e para pedestres ou ciclistas 78%.

‌



Caoa Chery/Divulgação

No caso do Tiggo 7 o teste apontou para uma falha no airbag de joelho do motorista, na bolsa lateral de cortina traseira e a eficiência dos sistemas de assistência à condução ficou em 75%.

‌



Teste do Tiggo 8

Já o Tiggo 8 que também é vendido no país com opções a combustão e híbrido PHEV obteve resultados similares com 77% na proteção de adultos, 78% para pedestres e ciclistas, 80% para crianças e 75% de eficiência nos assistentes de condução.

‌



Marcos Camargo

As falhas apontadas pelo Euro NCAP mostram também que o airbag de joelho de motorista falhou assim como o airbag de cortina traseiro. No teste de impacto contra um poste a proteção do Tiggo 8 para a cabeça e tórax foi classificada como “marginal”.

NOVO TIGGO 7 PRO PHEV: com 317cv é melhor que Song Plus ou Haval H6 PHEV19? VEJA O VÍDEO!

