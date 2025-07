Chery passa a vender Tiggo 7 e 8 no Leste Europeu Modelos sao bem conhecidos no mercado brasileiro mas já usam conjunto mecânico avançado Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 12/07/2025 - 17h00 ) twitter

Chery passa a vender Tiggo 7 e 8 no Leste Europeu Chery/Divulgação

A Chery já está presente em países da Europa com marcas como Jetour, OMODA e Ebro e agora inicia sua incursão no mercado do leste europeu com uma linha bem conhecida dos brasileiros. Os Chery Tiggo 7 e 8 já estão à venda na Polônia mas os planos são de estender a atuação da marca pelos países da região.

Chery passa a vender Tiggo 7 e 8 no Leste Europeu Chery/Divulgação

Tanto o Tiggo 7 e 8 serão oferecidos em versões com motor à combustão e em versões híbridas plug-in PHEV assim como temos aqui no Brasil.

Zhang Shengshan, vice-presidente da Chery, destacou que a empresa é a maior exportadora de veículos da China há 22 anos consecutivos, atendendo mais de 16 milhões de clientes em mais de 120 países e regiões.

‌



Chery passa a vender Tiggo 7 e 8 no Leste Europeu Chery/Divulgação

Os modelos híbridos vão utilizar a tecnologia CSH, que combina motor à combustão com eficiência térmica de 46,5%, transmissão híbrida contínua (DHT) e baterias de alta tensão. A versão mais potente entrega até 380 cv. É um conjunto um pouco mais evoluído do que os Tiggo 7 e 8 PHEV, sendo mais próximo do Jaecoo 7 que temos aqui no Brasil, outra marca do grupo Chery International.

‌



Países como Grécia, República Tcheca, Romênia e Hungria serão os próximos mercados onde a Chery irá atuar com essa nomenclatura. No Brasil, a Chery também vende o Tiggo 7 e Tiggo 8 importados nas versões PHEV e nacionalizados nas versões a combustão com preços entre R$ 139.990 (Tiggo 7 Pro) e R$ 269.990 (Tiggo 8 PHEV).

