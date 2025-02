Neymar não pode trazer seus carros de luxo para o Brasil; saiba o motivo Legislação nacional não permite a importação de veículos usados, apenas novos ou fabricados há mais de 30 anos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/02/2025 - 09h59 (Atualizado em 08/02/2025 - 11h57 ) twitter

Neymar com a sua Range Rover First Edition Reprodução/Instagram

Neymar Jr., recém-contratado pelo Santos Futebol Clube, tem uma vasta coleção de carros na garagem. O atleta é dono de bólidos como um Aston Martin DBX, um Lamborghini Huracán, uma Mercedes Benz Classe G, um Bentley Continental GT e um Rolls Royce Ghost, entre outros.

Bentley Continental GT Bentley/Reprodução

No entanto, Neymar não poderá trazer seus carros para o Brasil por um motivo: a lei brasileira não permite a importação de veículos usados, a não ser os de coleção, fabricados há mais de 30 anos.

Rolls Royce Ghost Rolls Royce/Divulgação

Estima-se que a coleção de carros do jogador supere os R$ 20 milhões, contando ainda veículos do seu staff e modelos com que o atleta geralmente circula, como um Range Rover First Edition, que custa no Brasil cerca de R$ 1,6 milhão.

Aston Martin DBX Aston Martin/Reprodução

A Legislação brasileira só permite a importação de veículos novos conforme Portaria nº 8, de 13 de maio de 1991. Emitida pelo antigo Departamento do Comércio Exterior, ela vigora até hoje.

Uma das soluções seria trazer os veículos temporariamente por 90 dias, algo que a lei permite dentro da chamada “admissão temporária” — ou tecnicamente “Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária”, que por até ser renovado, dependendo do caso. Porém, os veículos não poderiam ficar no Brasil de forma permanente.

