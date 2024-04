Porsche já testa SUV elétrico de 7 lugares na Europa que chega só em 2027

Alto contraste

A+

A-

Crossover mescla conceitos de SUV e sedã mas com carroceria alongada Crossover mescla conceitos de SUV e sedã mas com carroceria alongada (InsideEVs/Reprodução)

A Porsche está dando sequência a um projeto bastante ousado para a marca: o lançamento de um crossover com sete lugares com o logotipo da casa de Stuttgart. Trata-se do projeto K1 que teve as primeiras imagens divulgadas na Europa pelo site InsideEVs.

MACAN 2023: o Porsche “mais barato” que custa menos de meio milhão com motor de Audi Q5. Veja o vídeo!

Que carro é esse?

Trata-se de um crossover que mescla conceitos de SUV e sedã mas com carroceria alongada e motor elétrico com 7 lugares.

Modelo terá lugar para sete pessoas Modelo terá lugar para sete pessoas (InsideEVs/Reprodução)

Ainda se sabem poucas informações sobre o novo Porsche mas a marca já trouxe algumas pistas sobre essa novidade. Sua plataforma deve ser a mesma PPE (Premium Platform Electric) lançada agora no Macan que está em pré venda no Brasil e dentro de semanas chegará aos primeiros consumidores na Europa.

(Porsche/Divulgação)

Há três anos a Porsche apresentou o conceito “Mission R” que era um Porsche alongado que teria sistema de carregamento ultra rápido com 920 volts e tecnologias únicas de refrigeração dos motores elétricos com óleo lubrificante. A densidade da bateria de 100kw podendo ser maior em um carro de proporções ampliadas poderia chegar a 700km por recarga.

TESTEI O NOVO MACAN 2023: esse é o Porsche mais barato do Brasil. Veja o vídeo!

A motorização? Já existe a tecnologia da Porsche que permitiria um produto com no mínimo 650cv de potência com modo overboost capaz de aumentar para 1.000cv durante períodos curtos de maior aceleração. Tecnologia de suspensão a ar e esterçamento das rodas traseiras também devem estar disponíveis neste futuro produto que chegará só em 2027.