Primeiro lote de veículos da Leapmotor já está no Brasil

A Leapmotor deu início à sua operação no Brasil com a chegada das primeiras unidades do SUV elétrico C10, que será comercializado ao lado do sedã B10 a partir de 2025. A nova marca do grupo Stellantis - que já tem Fiat, Jeep, Ram, Peugeot e Citroën - tem foco nos veículos eletrificados. O primeiro lote desembarcou no Porto de Santos/SP e foi importado por meio do sistema “sobre águas”, que permite o desembaraço aduaneiro antes da atracação do navio, agilizando a entrega.

Segundo Fernando Varela, vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, o processo marca uma etapa importante na implementação da marca no país, em parceria com a Stellantis.

Vendas na China A estreia no mercado brasileiro ocorre no momento em que a Leapmotor bate recordes na China. Em julho de 2025, foram 50.129 veículos vendidos, alta de 126% em relação ao mesmo mês de 2024. No primeiro semestre, a marca somou mais de 220 mil unidades comercializadas, consolidando-se como líder entre as start-ups de elétricos no país asiático.

Leapmotor B10Um dos modelos que a Leapmotor irá vender por aqui é o SUV B10. De porte médio e design com linhas limpas, o B10 tem 4,52m de comprimento, 1,88m de largura, 1,65m de altura e 2,73m de entre-eixos.

Na China o Leapmotor B10 tem duas versões: uma com bateria de 56kwh para rodar até 510km com uma carga (ciclo CLTC) ou 67kwh para 520km. Tem opções com motor de 180cv ou 218cv com 0-100km/h feito em 6,8s.

Leapmotor C10O SUV C10 tem porte médio/grande e tem motor elétrico de 213cv e 32kgfm de torque equipado dom bateria de 52,9kwh para 410km de autonomia ou 69kwh para 530km sempre segundo o ciclo CLTC chinês.

No porte, o Leapmotor C10 tem 4,74m de comprimento, 1,90m de largura, 1,68m de altura e 2,82m de entre-eixos.

Além do motor elétrico o C10 será vendido em versões híbrida plug-in (REEV) que combinam um motor gerador 1.5 de 95cv como extensor de autonomia com bateria de 28,4kwh para rodar até 210km no modo elétrico. A autonomia com um tanque de gasolina chega a 1.100km.Ainda não há uma data precisa para início das vendas mas a Leapmotor deve fazer sua estreia entre o final de setembro e o mês de outubro.

