Próximo lançamento da Toyota, Yaris Cross recebe nota máxima em teste Do Euro NCAP recebeu cinco estrelas e 83 pontos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 06/08/2025 - 09h00

Toyota Yaris Cross Asean NCAP/Reprodução

A Toyota prepara o lançamento do Yaris Cross para meados de outubro. O próximo veículo de passeio da marca acaba de passar por um teste de colisão onde recebeu nota máxima. O SUV recebeu nota máxima no Asean NCAP, que usa parâmetros similares aos do Euro NCAP e recebeu cinco estrelas e 83 pontos.

Toyota Yaris Cross Asean NCAP/Reprodução

O carro avaliado tem motor 1.5 litro aspirado e câmbio automático CVT com 1.120kg de peso. O Yaris Cross vem equipado com 6 airbags, controle eletrônico de estabilidade, sistema de aviso de cinto de segurança para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, frenagem automática e proteção de pedestres, manutenção do carro na faixa e detector de ponto cego.

Toyota Yaris Cross Toyota/Divulgação

Por aqui o lançamento do Yaris Cross é esperado para acirrar a disputa entre os modelos compactos. Este é um segmento de pouquíssimos produtos eletrificados mas no Brasil teremos Yaris Cross combinando motor 1.5 aspirado com uma unidade elétrica auxiliar.

