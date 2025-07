Toyota Yaris Cross é confirmado: híbrido compacto chega em outubro Presidente da marca na Argentina confirma nome e “sobrenome” do SUV compacto Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 18/07/2025 - 09h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 09h22 ) twitter

A Toyota tornou oficial a estreia do Yaris Cross que será produzido em São Paulo e terá motor híbrido flex. Nesta semana, Gustavo Salinas, presidente da Toyota Argentina, durante uma coletiva de imprensa onde apresentou o balanço do primeiro semestre de 2025, confirmou a estreia do SUV compacto que será vendido também no país vizinho.

O Toyota Yaris Cross também terá o plano de garantia de 10 anos, chamado “Toyota 10”, comum para toda a linha incluindo Hilux, SW4, Corolla e Corolla Cross.

Outubro também coincide com o Salão do Automóvel e assim há chances de que o Yaris Cross seja mostrado de forma antecipada enquanto o evento está marcado para começar dia 22/01.

O Yaris Cross tem 4.310 mm de comprimento, 1.770 mm de largura, 1.615 mm de altura e entre-eixos de 2.620 mm feito sobre a plataforma DNGA (versão menor da TNGA), e tem feito sucesso na Ásia como Tailândia, Índia entre outros.

O SUV compacto híbrido puro terá motor 1,5 litro flex aspirado com ciclo Atkinson e cerca de 91 cv e 12,3 kgfm. A unidade a combustão irá trabalhar com motor elétrico de 80 cv e 14,4 kgfm com potência combinada de cerca de 115cv. Como de praxe, a Toyota só deve revelar informações técnicas no lançamento do carro.

