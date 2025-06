Quais são os riscos de usar óleo “falsificado” no carro? 20% dos lubrificantes vendidos no Brasil podem ser adulterados ou falsos: veja como evitar problemas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Freepik/Divulgação

Nesta semana um levantamento do Instituto Combustível Legal (ICL) apontou que 20% dos lubrificantes de motor vendidos no Brasil são adulterados, falsificados ou ainda reaproveitados. O óleo lubrificante tem um papel fundamental de diminuir o atrito das partes internas do motor. E hoje os motores são muito sensíveis e exigem o uso de óleo estritamente especificado pela montadora.

Freepik/Divulgação

Com tecnologias como bombas e gestão das partes móveis feitas por sensores no motor o risco de se usar óleo adulterado pode render um grande prejuízo ao dono do carro. “Hoje o óleo adulterado em uma troca funcionando por alguns milhares de quilômetros já pode prejudicar a vida útil do motor e um serviço de retífica é caro podendo chegar facilmente a R$ 15 mil”, estima Ícaro Fernando, mecânico com 20 anos de experiência em São Paulo.

Toyota Clermont/Divulgação

Fernando lembra que o óleo fora da especificação pode ser mais ou menos viscoso e isso altera por completo o funcionamento do motor. A partir do uso do óleo falsificado o cliente só irá perceber a longo prazo. Se a lubrificação for ineficiente o primeiro sinal será a luz acesa no painel. “Se o carro contar com sensores que identificam baixa pressão pode não ser bomba por exemplo e isso o motor com muito atrito: uma limpeza completa já tem custo bem elevado em função da necessidade de abrir o motor, esgotar o óleo e fazer a limpeza completa”, emenda.

Freepik/Divulgação

Por fim, Fernando lembra que além da especificação do óleo como “5W30” o consumidor deve ficar atento à especificação que é o padrão de desempenho do lubrificante. Como evitar cair nessa armadilha? O mecânico explica que o ideal é sempre fazer a troca em locais de confiança e evitar os lubrificantes vendidos a granel sem chance de conferir a embalagem do fabricante e padrão de desempenho. Confira as dicas para evitar cair nesssa armadilha do óleo falsificado:Faça a troca sempre dentro do prazo recomendado pelo fabricante que geralmente é de 10.000km. Faça a troca sempre com a substituição do filtro.

Freepik/Divulgação

Evitar fazer a troca de óleo em locais onde ele é vendido a granel onde não se pode conferir a especificação do lubrificante, padrão de desempenho etc.

Freepik/Divulgação

