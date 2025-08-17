Queda? Vendas globais de carros elétricos cresceram 27% só este ano Mais de 10 milhões de veículos elétrico foram vendidos no mundo em 2025: China segue liderando Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 17/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 17/08/2025 - 17h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

As vendas de veículos elétricos seguem em expansão no mundo em 2025. Apesar de algumas dificuldades regionais como Estados Unidos e expansão lenta na Índia e mercados subdesenvolvidos como o brasileiro a tendência de eletrificação segue alta no mundo todo. De acordo com dados da consultoria Rho Motion, foram comercializadas 1,6 milhão de carros elétricos em julho, acumulando 10,7 milhões no ano — crescimento de 27% frente ao mesmo período de 2024.

China mantém liderança absoluta

O mercado chinês continua dominando o setor, com 6,5 milhões de veículos elétricos vendidos até julho, mais da metade do volume global. Mesmo com queda de 13% entre junho e julho, os elétricos representaram mais de 50% das vendas de carros de passeio no país pelo terceiro mês consecutivo. O governo local anunciou nova rodada de incentivos para renovação de frota, prevista para outubro, como forma de manter o ritmo.

GWM Ora 03 BEV58 GWM/Divulgação

Híbridos em queda

‌



Os modelos 100% elétricos (BEVs) seguem como preferência do consumidor, com crescimento de 40% em 2025. Já os híbridos plug-in (PHEVs) perderam espaço, registrando retração de 15% em julho e 10% no acumulado anual. Porém a análise da Rho Motion mostra que os carros híbridos vem ganhando espaço em regiões como América Latina e Sul da Ásia onde há maior dificuldade de estrutura de carregamento.

Foto: Ford/Divulgação Foto: Ford/Divulgação

Europa acelera

‌



Na Europa, as vendas de elétricos cresceram 30% no ano, alcançando 2,3 milhões de unidades. A Alemanha lidera com alta de 43%, seguida pelo Reino Unido, que avançou 32%. A Itália surpreendeu com crescimento de 40%, resultado de um pacote de incentivos de cerca de US$ 700 milhões, elevando a participação de mercado dos elétricos para 11%.

‌



Ford Puma Gen-E elétrico (Ford Divulgação)

Já a França ficou atrás, com avanço tímido de 9% em julho e queda de 11% no acumulado. A França enfrenta dificuldades como o fim dos incentivos do governo Mácron, queda de renda e infraestrutura frágil para pontos de cargas nas cidades. Para reverter, o governo pretende relançar em setembro o programa de leasing de elétricos voltado a famílias de baixa renda.

América do Norte

Nos Estados Unidos, as vendas de carros elétricos subiram apenas 2% em 2025, pressionadas por incertezas regulatórias, políticas instáveis de incentivo e tarifas comerciais. O setor registrou prejuízos bilionários no segundo trimestre, ainda que parte tenha sido compensada pela flexibilização nas regras de créditos de carbono. Marcas como Ford e GM embora tenham crescido nas vendas enfrentam baixa aceitação do consumidor. Até mesmo as vendas da Tesla estão em queda.

Equinox EV Chevrolet Divulgação

Entre as montadoras, a Ford anunciou uma nova plataforma modular, a Universal EV Platform, e confirmou o lançamento, até 2027, de uma picape elétrica média com baterias LFP e preço estimado em US$ 30 mil. A GM também planeja uma nova geração de baterias de baixo custo cuja escala só deve crescer em 2028.

Panorama global

Segundo Charles Lester, gerente de dados da Rho Motion, a trajetória é clara: “apesar das variações regionais, a tendência geral para a adoção de EVs em 2025 segue firmemente ascendente”.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Com China e Europa à frente, apoiadas por políticas públicas e infraestrutura, e os EUA buscando maior consistência regulatória, o setor tem potencial para fechar 2025 com um novo recorde. O cenário é de crescimento lento em mercados de baixa renda e pouca estrutura mas de franco crescimento nos países mais desenvolvidos.

