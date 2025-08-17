Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Autos Carros

Queda? Vendas globais de carros elétricos cresceram 27% só este ano

Mais de 10 milhões de veículos elétrico foram vendidos no mundo em 2025: China segue liderando

Autos Carros|Marcos Camargo Jr

Marcos Camargo Jr. 28.05.2025
Marcos Camargo Jr. 28.05.2025

As vendas de veículos elétricos seguem em expansão no mundo em 2025. Apesar de algumas dificuldades regionais como Estados Unidos e expansão lenta na Índia e mercados subdesenvolvidos como o brasileiro a tendência de eletrificação segue alta no mundo todo. De acordo com dados da consultoria Rho Motion, foram comercializadas 1,6 milhão de carros elétricos em julho, acumulando 10,7 milhões no ano — crescimento de 27% frente ao mesmo período de 2024.

China mantém liderança absoluta

O mercado chinês continua dominando o setor, com 6,5 milhões de veículos elétricos vendidos até julho, mais da metade do volume global. Mesmo com queda de 13% entre junho e julho, os elétricos representaram mais de 50% das vendas de carros de passeio no país pelo terceiro mês consecutivo. O governo local anunciou nova rodada de incentivos para renovação de frota, prevista para outubro, como forma de manter o ritmo.

GWM Ora 03 BEV58 GWM/Divulgação

Híbridos em queda


Os modelos 100% elétricos (BEVs) seguem como preferência do consumidor, com crescimento de 40% em 2025. Já os híbridos plug-in (PHEVs) perderam espaço, registrando retração de 15% em julho e 10% no acumulado anual. Porém a análise da Rho Motion mostra que os carros híbridos vem ganhando espaço em regiões como América Latina e Sul da Ásia onde há maior dificuldade de estrutura de carregamento.

Foto: Ford/Divulgação
Foto: Ford/Divulgação Foto: Ford/Divulgação

Europa acelera


Na Europa, as vendas de elétricos cresceram 30% no ano, alcançando 2,3 milhões de unidades. A Alemanha lidera com alta de 43%, seguida pelo Reino Unido, que avançou 32%. A Itália surpreendeu com crescimento de 40%, resultado de um pacote de incentivos de cerca de US$ 700 milhões, elevando a participação de mercado dos elétricos para 11%.


Ford Puma Gen-E elétrico (Ford Divulgação)

Já a França ficou atrás, com avanço tímido de 9% em julho e queda de 11% no acumulado. A França enfrenta dificuldades como o fim dos incentivos do governo Mácron, queda de renda e infraestrutura frágil para pontos de cargas nas cidades. Para reverter, o governo pretende relançar em setembro o programa de leasing de elétricos voltado a famílias de baixa renda.

América do Norte

Nos Estados Unidos, as vendas de carros elétricos subiram apenas 2% em 2025, pressionadas por incertezas regulatórias, políticas instáveis de incentivo e tarifas comerciais. O setor registrou prejuízos bilionários no segundo trimestre, ainda que parte tenha sido compensada pela flexibilização nas regras de créditos de carbono. Marcas como Ford e GM embora tenham crescido nas vendas enfrentam baixa aceitação do consumidor. Até mesmo as vendas da Tesla estão em queda.

Equinox EV
Equinox EV Chevrolet Divulgação

Entre as montadoras, a Ford anunciou uma nova plataforma modular, a Universal EV Platform, e confirmou o lançamento, até 2027, de uma picape elétrica média com baterias LFP e preço estimado em US$ 30 mil. A GM também planeja uma nova geração de baterias de baixo custo cuja escala só deve crescer em 2028.

Panorama global

Segundo Charles Lester, gerente de dados da Rho Motion, a trajetória é clara: “apesar das variações regionais, a tendência geral para a adoção de EVs em 2025 segue firmemente ascendente”.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Com China e Europa à frente, apoiadas por políticas públicas e infraestrutura, e os EUA buscando maior consistência regulatória, o setor tem potencial para fechar 2025 com um novo recorde. O cenário é de crescimento lento em mercados de baixa renda e pouca estrutura mas de franco crescimento nos países mais desenvolvidos.

BYD Song Pro 2026: SUV MELHOR que Corolla Cross e Compass? VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.